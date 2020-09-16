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Takımdan gönderilmesi planlanan Belhanda sözleşmesinin uzatılması halinde indirim yapacağını yönetime bildirdi

Maaş bütçesini azaltmak isteyen Galatasaray yüksek maaşlı oyuncularıyla yolları ayırmak istiyor. Yüksek maaşlı isimlerden biri olan Belhanda ile yolları ayırmak isteyen sarı kırmızılı yönetime şaşırtan bir teklif geldi. Belhanda Galatasaray yönetimine maaşında indirime gidebileceği söyledi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:55
Takımdan gönderilmesi planlanan Belhanda sözleşmesinin uzatılması halinde indirim yapacağını yönetime bildirdi
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Harcama limitleri doğrultusunda oyuncu maaşlarını azaltmak isteyen Galatasaray yönetimi taraftarla büyük sorunlar yaşayan ve geçen sezon istenen performansı veremeyen Belhanda’yı göndermeyi planlıyordu. Belhanda yönetime takımdan kalmak istediğini ve maaşını 2 milyon euroya düşürebileceğini söyledi. Belhanda şuanda Galatasaray’dan 3 milyon 350 bin Euro alıyor.

Sözleşmesinin uzatılmasını istiyor


1 senelik sözleşmesi kalan Belhanda Galatasaray yönetimine 3 yıllık yeni sözleşme yapmaları halinde maaşını 2 milyon euroya düşürebileceğini söyledi. Yönetim oyuncunun bu teklifini kabul etmezken, oyuncuya teklif gelmesi halinde satılmasını hedefliyor. Ancak şuan için oyuncuya teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor.

Belhanda lig ve Avrupa kupası maçlarına takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun yer aldığı maçlarda takımın topladığı her 25 puan için ise 100 bin Euro alıyor.



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:55
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Anahtar Kelimeler:
BelhandaGalatasaray
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