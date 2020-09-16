Takımdan gönderilmesi planlanan Belhanda sözleşmesinin uzatılması halinde indirim yapacağını yönetime bildirdi

Harcama limitleri doğrultusunda oyuncu maaşlarını azaltmak isteyen Galatasaray yönetimi taraftarla büyük sorunlar yaşayan ve geçen sezon istenen performansı veremeyen Belhanda’yı göndermeyi planlıyordu. Belhanda yönetime takımdan kalmak istediğini ve maaşını 2 milyon euroya düşürebileceğini söyledi. Belhanda şuanda Galatasaray’dan 3 milyon 350 bin Euro alıyor.
Sözleşmesinin uzatılmasını istiyor
Belhanda lig ve Avrupa kupası maçlarına takımın kazandığı her puan için 5 bin Euro alırken, oyuncunun yer aldığı maçlarda takımın topladığı her 25 puan için ise 100 bin Euro alıyor.
Son Güncelleme: 16.09.2020 14:55