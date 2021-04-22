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Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı

Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşındadır? Taha Akgül nerede dünyaya gelmiştir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarının altına imza atan sporcumuz Taha Akgül merak konusu oldu.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:59
Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında, nerelidir? 8. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
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Taha Akgül (22 Kasım 1990, Sivas), Türk güreşçidir. Karamanoğlu Mehmet Bay Üniversitesi Beden Eğitimi öğrencisidir. ASKİ Spor Kulübü üyesidir.

2012'de 60. Defa düzenlenen Doğu Güreş Tunuvası sonucunda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Akgül, 2012 Olimpiyatları'nda Türkiye adına yarışan isim oldu.

2014'te Avrupa Güreş Şampiyonalarında 125 kiloda altın madalya kazandı. Özbekistan'da düzenlenen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 yenerek altınla dünya şampiyonu oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları’nda serbest stil 125 kiloda altın madalyaya sahip olan isim oldu.

2015 Las Vegas Dünya Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibi Semareddin Magomedov'u 125 kg'da 10-0 yenerek hayatındaki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. 2016 yılında 125 kiloda altın madalya kazandı. 2016 Yaz Olimpiyatları Türkiye adına altın madalya kazanan ilk sporcu olmuştur.




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:59
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Anahtar Kelimeler:
Taha AkgülŞampiyonMadalyaGüreş
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