Taçsız Kral 29. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı!

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay, ölüm yıl dönümü nedeni ile mezarında anıldı. Ölümünün ardından 29 yıl geçen Taçsız Kral’ın sevenleri, milli futbolcunun ölüm yıl dönümünü unutmayarak oyuncuyu anmak adına mezarını ziyaret etti.

Galatasaray camiasından da önemli isimlerin olduğu ziyarette Metin Oktay adına anma töreni düzenlendi. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın katıldığı törende Taçsız Kral için kuran okundu. Metin Oktay’ı andıktan sonra basına konuşan Abdurrahim Albayrak, efsane futbolcunun duruşu ve sergilediği futbol ile ülkemizde bir iz bıraktığını açıkladı. Metin Oktay’ın Türkiye’deki çoğu çocuğun isim babası olduğunu belirten Albayrak, milli futbolcunun bizlere çok şey öğrettiğini dile getirdi.

Yusuf Günay’da Metin Oktay hakkında Galatasaray’ın efsanesi olduğunu ve maddiyata önem vermeden Galatasaray ruhuna göre hareket eden bir isim olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol federasyonu, Metin Oktay’ı andı

TFF tarafından Metin Oktay adına sosyal medyada paylaşımda bulunuldu. Taçsız Kral hakkında paylaşım yapan TFF, efsaneyi Twitter hesabından andı.