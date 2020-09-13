Taçsız Kral 29. ölüm yıl dönümünde de unutulmadı!

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay, ölüm yıl dönümü nedeni ile mezarında anıldı. Ölümünün ardından 29 yıl geçen Taçsız Kral’ın sevenleri, milli futbolcunun ölüm yıl dönümünü unutmayarak oyuncuyu anmak adına mezarını ziyaret etti.
Yusuf Günay’da Metin Oktay hakkında Galatasaray’ın efsanesi olduğunu ve maddiyata önem vermeden Galatasaray ruhuna göre hareket eden bir isim olduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol federasyonu, Metin Oktay’ı andı
TFF tarafından Metin Oktay adına sosyal medyada paylaşımda bulunuldu. Taçsız Kral hakkında paylaşım yapan TFF, efsaneyi Twitter hesabından andı.
Son Güncelleme: 13.09.2020 17:03