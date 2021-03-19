Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8 - Survivor 2021 51. bölüm izle 20 Mart Cumartesi son bölüm

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yarışma 20 Mart Cumartesi günü 51.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Haftanın 5 günü Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan yarışmanın Cumartesi günü yayınlanacak olan 51.bölümü merakla bekleniyor.

Yarışmanın 10.haftası geride kalırken dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Aleyna ve Yunus Emre eleme potasına çıkmıştı. SMS sıralamasında en az oyu alan Yunus Emre adaya veda eden isim olmuştu.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Survivor 2021’de 11.haftanın başladığı 50.bölümde herkesin merakla beklediği voleybol oyunu gerçekleşti. Nefesleri kesen oyunda Acun Medya ekibi Berkay, Ayşe ve Aleyna’nın yer aldığı yarışmacı takımıyla karşılaştı.

Survivor 2021 51.bölüm fragmanı

Bilindiği gibi ilk voleybol maçını Acun Medya ekibi kazanmıştı. Rövanşı almak isteyen yarışmacı takımı ikinci maçta da 3-2’lik setlerle kaybetti. Oyunun ardından cezalı olan Çağrı ve Dora dışındaki isimler ödül olarak lahmacun yedi.

Survivor 2021 51.bölüm 20 Mart cumartesi akşamı saat 20:00’de TV 8 ekranlarında olacak.

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