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Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir, kimi oğlu? Berkay Yuvakuran hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Berkay Yuvakuran oldu. İzleyiciler Berkay Yuvakuran kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi soruları araştırmaya başladı.

09 Mart 2021 Salı 10:32
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir, kimi oğlu? Berkay Yuvakuran hakkında bilgiler
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bu yıl yarışmaya çok önemli isimle katıldı. Ünlüler Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelen yarışmada Gönüllüler takımında çok sayıda tanıdık isim yer alıyor. Bu isimlerden biri de Berkay Yuvakuran oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğlu olan Berkay Yuvakuran Survivor 2021’de adından söz ettiriyor. Berkay oyunlardaki performansı ve ada hayatındaki iletişim becerileriyle izleyicilerin takdirini toplayan isimlerin başında geliyor.

Survivor Berkay Yuvakuran kimdir?

Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 doğumlu olup henüz 24 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren basketbol oynayan Berkay Yuvakuran soy adından anlaşılacağı üzere Beşiktaş takımında forma giyen 19 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran’ın abisidir.

Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle yarışmada dikkat çeken Berkay, 190 cm boyunda 80 kilodur. Yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olan Berkay’ın ilerleyen bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak ediliyor.



Son Güncelleme: 09.03.2021 10:32
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Anahtar Kelimeler:
Berkay YuvakuranUtku YuvakuranSurvivor
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