Süperlig gol kralı Aaron Bounpendza kimdir ve futbol kariyeri!

Süper Lig’te Gol Kralı Olan Aaron Boupendza Kimdir? Aaron Boupendza’nın Futbol Kariyeri!

Futbol severler Hatayspor’un Fransa’nın Girondins Bordeux takımından satın almış olduğu Gabonlu milli santrafor olan Aaron Boupendza’nın kim olduğunu ve futbol kariyerini merakla araştırıyorlar.

Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Atakaş Hatayspor’un sezonun başlarında transfer ettiği Aaron Boupendza gollerinin devamını Ankara’da getirdi. Gabonlu milli futbolcu kendi takımını 24. Dakikada öne geçirmeyi başardı.

25 yaşında olan Aaon Boupendza ligde oynanan son günde çıktığı 3 maçta rakip takımına 7 gol attı. Toplamda 10 gol atan Aaron Boupendza, 8 gollü Aboubakar'ın önünde gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Aaron Boupendza'nın gol attığı maçlar ise;

Çaykur Rizespor – 1 gol

Fatih Karagümrük – 2 gol

Antalyaspor – 4 gol

Konyaspor – 2 gol

Gençlerbirliği – 1 gol

Aaron Boupendza Kimdir?

Herkes Aaron Boupendza’nın kim olduğunu ve kariyerini merakla araştırıyor.

Aaron Boupendza 7 Ağustos 1996 yılında Moanda’da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.80 cm olan santrafor oyuncusu olarak futbol oynayan Gabonlu milli futbolcu Süper Lig takımları arasında yer alan Hatayspor’da formasını terletmektedir.

Aaron Boupendza 2016 yılının Ağustos ayında Fransa’nın Ligue 1 kulüplerinden birisi olan Bourdeaux ile sözleşme imzalamıştır. Buranın ardın birkaç kulübe de kiralanmıştır. 2020 yılının % Ağustos tarihinde Hatayspor’a 300.000€’ya transfer olmuştur.

Aaron Boupendza Süper lig’in 15. Haftasında Hatayspor- Antalyaspor maçında oynadığında 37 dakika içinde tam 4 gol atmış ve Süper Lig tarihinde bu başarıyı yakalayan dördüncü futbolcu olmuştur.

Aaron Boupendza bu sezonda çıktığı 14 karşılaşmada tam 10 gol atmıştır. Şuanda gol krallığı zirvesindedir.