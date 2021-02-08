SuperBowl saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? SuperBowl Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs maçı yayın bilgileri

Amerika’da düzenlenen ve ABD’liler tarafından büyük ilgi ile takip edilen Superbowl heyecanı yaşanmaya devam ediyor. 55.si düzenlenen Superbowl’da 2020 NFL şampiyonunun belirleneceği hafta geldi.

AFC şampiyonu olan Kansas City Chiefs ve NFC şampiyonu Tampa Bay Buccaneers kozlarını paylaşacak. Amerikan futbolu tarihinin pandemi nedeniyle en az katılım gerçekleşeceği Superbowl şampiyonluk müsabakalarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Super Bowl 2021 nerede?

Super Bowl LVi Tampa’da bulunan Raymond James Stadyumunda oynanacak. Tampa bölgesinin 5. Kez ev sahibi olacağı NFL şampiyonluk müsabakasında Raymond James Stadyumu 3. Kez finale ev sahipliği olacak.

Tampa Bay Buccaneers ilk kez kendi evinde final oynayacak takım oldu. Pandemi kapsamında tarihinin en az katılımcısı ile gerçekleştirilecek final müsabakası için 25.000 kişi izleyecek.

NFL Super Bowl finali ne zaman?

Super Bowl final karşılaşması 8 Şubat 2021 tarihinde sabaha karşı 02.30’da başlayacak. Karşılaşma S Sport+ ve S Sport 2’den canlı yayınlanacak.

Tom Brady’den rekor

Tom Brady, New England Patriots ekibinin efsanesi ve bu sezon Tampa Bay Buccaneers takımına katıldı. Bütün dikkatler ve gözler üzerinde olan Tom Brady, Super Bowl tarihinde 10. Kez final oynayacak.

Tampa Bay Buccaneers ev sahibi olmasına rağmen NFL Yönetimi konu ile ilgili karşılaşma tarafsız olacak açıklaması yaptı. Final müsabakasında Tampa takımı ile özdeşen top ateşlemesi ve tribün etkinlikleri yapılmayacak.

Kansas City ise Tampa Bay Buccaneers’ı yenerek NFL şampiyonluğunu korumak istiyor.

Super Bowl’a Covid-19 etkisi

Pandemi nedeniyle Super Bowl final karşılaşması tarihinin en az seyircili finali olacak. Alınan tedbirlere göre final maçında stadyumun kapasitesinin 3’te 1’i alınacak. 65.618 kişilik kapasitesi olan Raymond James Stadyumuna alınan karalar sonrasında 14.500 kişi maçı izleyebilecek.

Super Bowl finali için dev yayın hazırlığı

SuperBowl final karşılaşması CBS tarafından izleyici ile buluşturulacak. Amerika milli marşı Eric Church ve Jazmine Sullivan seslendirecek. Maçın devre arasında ise sahnede The Weekend olacak. CBS, NFL şampiyonluk maçını 120 kamera ile izleyiciyle buluşturacak. Final karşılaşması öncesi için reklam çekimi yapan CBS reklam çekimi için 5.5 milyon dolara yapıldığı belirtildi.