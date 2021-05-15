Süper Lig'in son perdesi! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor! Hangi takım nasıl şampiyon olacak?

2020-2021 sezonunun tamamlanacağı Süper Lig'de bu akşam şampiyonluk düğümü çözülecek Bugüne kadar ilk defa 20 takım ile oynanan ligin 42'inci ve son haftasında 63. şampiyon belli olmuş olacak. Lig'in son düzlüğüne Beşiktaş ve Galatasaray'ın aynı puanla girdiği görülürken Fenerbahçe, şampiyon olabilmek için rakiplerinin elenmesini bekleyecek. 3 büyük takımın karşılaşmaları bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE'Yİ YENERSE ŞAMPİYON OLACAK

Puan tablosunda averaj sahibi Beşiktaş, bu akşam 20.20'da Göztepe deplasmanına çıkacak. Son iki maçında aldığı 2 mağlubiyet ile şampiyonluk yarışında avantajını tehlikeye atan siyah-beyazlı takım Galatasaray'dan 2 averaj farkla İzmir'de şampiyonluk için koşacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında sahaya Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N'Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Necip-N'Koudou, Larin ile çıkmaya karar verirken Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'IN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Süper Lig'in son haftasına zirvenin ortağı olarak giren sarı-kırmızılı ekip bu akşam kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray, gelip gelmesi ve rakibi Beşiktaş'ında puan kaybetmesi durumunda kendi evinde şampiyonluk kutlaması yapacak.

Teknik hoca Fatih Terim, sahaya Muslera, Yedlin-Donk-Marcao-Saracchi, Taylan, Kerem-Gedson-Emre Akbaba-Babel, Mustafa Muhammed'i sürecek. Saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak olan maçı ise Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLUK İÇİN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I BEKLEYECEK!

Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maç için bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadına gidiyor. Şampiyonluk yarışından vazgeçmeyen sarı-lacivertliler hem karşılaşmayı kazanmak hem de rakiplerinin elenmesini istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonucu Süper Lig'in şampiyonu olmayı hedefleyen Fenerbahçede teknik direktör Emre Belözoğlu son maça Harun, Nazım-Serdar-Szalai-Caner, Sosa-Ozan, Osayi-Samuel-Mert Hakan-Pelkas, Valencia 11'ini sürmeyi planlıyor.

Saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma Halil Umut Meler tarafından yönetilecek ve karşılaşma Bein Sports 3'ten naklen yayınlanacak.