Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor Erzurumspor'u 1-0'la devirdi!

Süper Lig’in 9. Haftasında kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayan Trabzonspor üç puan için büyük bir mücadele verdi. İki takım arasında oynana karşılaşmada yalnızca 1 gol izlendi. Trabzonspor’un 3 puanı kazanmasını sağlayan tek golünü usta golcü Ekuban kaydetti.
Maçın 23. Dakikasında Abdulkadir Ömür ile güzel paslaşan Ekuban topu önüne alarak düzgün bir vuruş yaptı ve maçın tek golünü kaydetmeyi başardı. Maçın kalanında akılda kalan pozisyon sayısı oldukça azdı. Bu galibiyet ile Trabzonspor kötü gidişata son vermiş oldu.
Stadyum: Medical Park
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Sefa Kınalı, Semedo, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Bilal Başacıkoğlu, Kerem Baykuş, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Murat, Artoru Mina, Gökhan, Kaan, Gabrial Obertan, Mitchell Donald, Sissoko, Rashad Muhammed, Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes
Yedekler: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Hamroun, Mayısega, Emrah Başsan, Svhwechlen, Adolphe Teikus, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Cenk Alkılıç
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek