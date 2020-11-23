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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor Erzurumspor'u 1-0'la devirdi!

Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor 23. dakikada Ekuban'ın attığı gol ile 3 puanı kazanmayı başardı. Maçta Abdulkadir Ömür'ün performansı dikkat çekti.

23 Kasım 2020 Pazartesi 01:05
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor Erzurumspor'u 1-0'la devirdi!
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Süper Lig’in 9. Haftasında kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayan Trabzonspor üç puan için büyük bir mücadele verdi. İki takım arasında oynana karşılaşmada yalnızca 1 gol izlendi. Trabzonspor’un 3 puanı kazanmasını sağlayan tek golünü usta golcü Ekuban kaydetti.

Maçın 23. Dakikasında Abdulkadir Ömür ile güzel paslaşan Ekuban topu önüne alarak düzgün bir vuruş yaptı ve maçın tek golünü kaydetmeyi başardı. Maçın kalanında akılda kalan pozisyon sayısı oldukça azdı. Bu galibiyet ile Trabzonspor kötü gidişata son vermiş oldu.

 Stadyum: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Sefa Kınalı, Semedo, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Bilal Başacıkoğlu, Kerem Baykuş, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Murat, Artoru Mina, Gökhan, Kaan, Gabrial Obertan, Mitchell Donald, Sissoko, Rashad Muhammed, Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes

Yedekler: Batuhan Ünsal, Hasan Hatipoğlu, Hamroun, Mayısega, Emrah Başsan, Svhwechlen, Adolphe Teikus, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Cenk Alkılıç

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Son Güncelleme: 23.11.2020 01:05
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigTrabzonsporErzurumspor
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