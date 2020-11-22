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Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nden 3 puanı kaptı!

Süper Lig'in 9. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelen Göztepe ile Ankaragücü 3 puan için mücadele etti. Karşılaşmada toplam 4 gol atılırken bunların 3'ünü Göztepe kaydetti. Karşılaşmanın ardından Göztepeli oyuncular galibiyetlerini kutladı...

22 Kasım 2020 Pazar 23:11
Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Ankaragücü'nden 3 puanı kaptı!
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Süper Lig’in 9. Haftasında Göztepe kendi sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Bu sezon çıktığı 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alıp 5 beraberlik elde eden Göztepe bu maçla beraber çıkış yakalamak istediğini sahada gösterdi. Ankaragücü de galibiyet hasretini bu maç ile gidermek istiyordu.

Göztepe sahaya İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif 11'yle çıktı. Ankaragücü’nün ilk 11’inde ise Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Lukasik, Atakan, Endri Çekici, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi yer aldı.


Maçın henüz 10. Dakikasında Cherif Ndiaye karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. 25. Dakikada Ankaragücü VAR sisteminden gelen uyarı ile penaltı elde etti. Ancak topun başına geçen Endri Çekici penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başaramadı.

62. dakikaya gelindiğinde Göztepe Halil Akbunar ile birlikte farkı 2’ye çıkarmayı başardı. Bundan 5 dakika sonra 67. Dakikada da Cherif Ndiaye yeniden sahneye çıkarak takımının ve maçın üçüncü golünü attı.

Maçın uzatma dakikalarında Ankaragücü Borven’in kaydettiği gol ile durumu 3-1’e getirdi ancak karşılaşmayı Göztepe kazandı ve 3 puanı cebine koydu.



Son Güncelleme: 22.11.2020 23:11
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigGöztepeAnkaragücü
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