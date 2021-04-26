Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri

Süper Lig’de 38.haftada Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
38.haftada 9 maçta görev yapacak hakemler şu şekildedir;
28 Nisan Çarşamba
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
29 Nisan Perşembe
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
Son Güncelleme: 26.04.2021 21:56