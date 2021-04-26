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Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 38.haftada Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak müsabakaların hakemlerini belirledi. 28-29 Nisan tarihinde oynanacak maçların hakemleri kimler? Bu haberimizde 38.haftada düdük çalacak hakemleri sizlere derledik. İşte 38.haftanın hakemleri...

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:56
Süper Lig'in 38. haftasında 28-29 Nisan maç tarihleri ve hakemleri
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Süper Lig’de 38.haftada Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

38.haftada 9 maçta görev yapacak hakemler şu şekildedir;

28 Nisan Çarşamba

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya

20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır

29 Nisan Perşembe

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep: Hüseyin Göçek

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:56
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