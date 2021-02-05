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Süper Lig'in 24. haftası maç günleri ve maçları yönetecek hakemler

Süper Lig 24.hafta maçları hangiler? Süper Lig'in 24.haftasında oynanacak olan maçların hakemleri kimler?Süper Lig'in 24.haftasında oynanacak olan maçların hakemliğini yapacak isimler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda 24.haftanın maçlarını yönetecek olan hakemlerin isimleri belli oldu.

05 Şubat 2021 Cuma 21:03
Süper Lig'in 24. haftası maç günleri ve maçları yönetecek hakemler
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Süper Lig’in 24.Haftasında Oynanacak Maçları Yönetecek Olan Hakemlerin İsimleri Açıklandı!

Süper Lig’İn 24.haftasına oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek olan hakemlerin isimleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre,24.haftada oynanacak olan karşılaşmaların yönetiminde olacak olan hakemlerin isimleri belirlendi.

6 Şubat 2021 Cumartesi Günü Oynanacak Olan Maçlar Ve Yönetecek Hakemler

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat 2021 Pazar Günü Oynanacak Olan Maçlar Ve Yönetecek Hakemler

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat 2021 Pazartesi Günü Oynanacak Olan Maçlar Ve Yönetecek Hakemler

16.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 21:03
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Süper Lig 24. Hafta Maçlarının HakemleriSüper Lig 24. Hafta MaçlarıTFFMerkez Hakem Kurulu
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