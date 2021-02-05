Süper Lig'in 24. haftası maç günleri ve maçları yönetecek hakemler

Süper Lig’in 24.Haftasında Oynanacak Maçları Yönetecek Olan Hakemlerin İsimleri Açıklandı!
Süper Lig’İn 24.haftasına oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek olan hakemlerin isimleri belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre,24.haftada oynanacak olan karşılaşmaların yönetiminde olacak olan hakemlerin isimleri belirlendi.
6 Şubat 2021 Cumartesi Günü Oynanacak Olan Maçlar Ve Yönetecek Hakemler
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Şubat 2021 Pazar Günü Oynanacak Olan Maçlar Ve Yönetecek Hakemler
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
8 Şubat 2021 Pazartesi Günü Oynanacak Olan Maçlar Ve Yönetecek Hakemler
16.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar