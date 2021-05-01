Süper Lige hangi takımlar çıkacak? 2021 2022 Süper lige yükselecek takımlar ne zaman belli olacak?

TFF 1. Liginde kıyasıya mücadeleler devam ederken Süper Lig’e çıkacak takımlar merak ediliyor. TFF 1. Lig’de ilk 2 takım direkt olarak Süper Lig’e çıkarken 3, 4, 5 ve 6. Takımlar aralarında Play – off maçları yapıyor ve kazanan takımlar Süper Lig’e çıkmaya hak kazanıyor.

Ligin 33. Haftasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Maçı Adana ekibi 3-0 kazanırken ligin zirvesinde yer aldı. Aynı zamanda Samsunspor ile Ankaraspor arasında oynanan maçı 3-1 kazanan Samsun ekibi puanını 67 yaparak ligin 2. Sırasında yer aldı. Öte yandan Giresunspor ve Akhisarspor arasında oynanan maçtan Giresun ekibi 3-0 sonuçla ayrılarak puanını 67’ye çıkardı ve Adanaspor, Samsunspor ve Akhisar spor aynı puanda yer aldı. Bu 3 takımdan 2’si direkt olarak Süper Lig’e çıkacak. TFF 1. Lig’in 34. Haftasında 3 takımda galibiyet alırsa Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan takımlar olacak.

TFF 1. Lig’in 34. Haftasında Menemenspor – Adana Demirspor, Tuzlaspor – Giresunspor, Adanaspor – Samsunspor maçları oynanacak.

Play – Offlara kalmayı garantileyen 2 takım bulunurken bu iki takım İstanbulspor ve Altayspor oldu. Play – Offlara kalma yarışında mücadele eden Altınorduspor ve Keçiörengücü gelecek hafta oynayacakları maçlar ile merak ediliyor.