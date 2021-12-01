Süper Lig'den 3 kulüp Yunus Mallı'nın peşine düştü!

Süper Lig'de namağlup çizgisiyle başarılı bir ilerleyiş sürdüren Trabzonspor, taraftarlarının da coşkusunu iyice katladı. Bordo-mavili taraftarla Cumartesi oynanacak Adana Demirspor maçı için sabırsızlanırken takımını yalnız bırakmak isteyen taraftarlar stadyumda boş koltuk bırakmak istemiyor.

YUNUS MALLI'YA TALİP ÇIKTI

Almanya ekiplerinden Wolfsburg'dan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından transfer edilen fakat bordo-mavili takımda beklenilen çıkışı da bir türlü yapamayan Yunus Mallı'ya talip çıktığı konuşuluyor. 29 yaşındaki genç oyuncuya GZT Giresunspor'un Adanademirspor'un ve Çaykur Rizespor'un talip olduğu ve oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri öğrenilirken Yunus'un da bu takımlardan birinin formasını giymesi bekleniyor.