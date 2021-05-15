Süper Lig’de üç takımdan birisi şampiyon olacak

Tüm Türkiye Spor Toto Süper Lig’de bugün oynanacak şampiyonluk maçlarını bekliyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerinin karşısına şampiyonluk ipini göğüslemek için çıkacak.
Beşiktaş Göztepe Karşısında
Süper Lig’in lideri Beşiktaş bugün Göztepe deplasmanına çıkıyor. Kader maçı öncesi Cenk, Aboubakar ve Hasic bugün takımını yalnız bırakacak. Karagümrük maçında sakatlanan Adem Llajic’in maça çıkıp çıkmayacağı maç saatinde belli olacak. Ligde 10. Basamakta yer alan Göztepe ise iddiasız bir şekilde sahaya çıkacak. İzmir ekibinde Megyeri, Mihojevic, Berkan ve Diabate Beşiktaş karşısında olmayacak.
Galatasaray’da Gözler Sahada Kulaklar İzmir’de Olacak
Fenerbahçe’nin Tek Şansı Var
Sivasspor’a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını büyük oranda kaybeden Fenerbahçe Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için tek ihtimal kendi maçını kazanıp, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybetmesi. Sarı lacivertlilerde İrfan Can, Perotti, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül sahada olamayacak. Sahaya en az 1 puan için çıkacak olan Kayserispor’da ise Lopes, Campanharo, Sapunaru, Lung, Ömer ve Maglica forma giyemeyecek.
Üç maç da saat 20.30’da başlayacak.