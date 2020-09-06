Süper Lig'de transfer savaşları sürüyor! Beşiktaş ve Başakşehir o ismi gündemine aldı

Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezonda savunma hattını güçlendirme hamleleri yapmak isteyen Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile Denizlispor’un planları ortaya çıktı. Üç kulübün de Brezilyalı savunmacı Naldo’yu yakın takibe aldığı belirtildi.

Siyah beyazlı kulübün yıldız futbolcuyla transfer pazarlığı yaptığı belirtilirken, Espanyol kulübünde forma giyen Naldo’nun Temmuz ayında takımdan ayrılıp bedelsiz futbolcu statüsüne geçmesi üç büyük kulübün dikkatini çekti.

Her koşulda Türkiye’de forma giyecek

Beşiktaş ile Naldo’nun transfer için pazarlıklara başladığı ancak futbolcunun 1.2 milyonluk maaşının siyah beyazlı kulüp tarafından yüksek bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş ile yaşanan anlaşmazlık sonrasında Başakşehir ile Denizlispor’un görüşmelerinin devam ettiği belirtiliyor.