Süper Lig'de transfer savaşları sürüyor! Beşiktaş ve Başakşehir o ismi gündemine aldı

Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezonda savunma hattını güçlendirme hamleleri yapmak isteyen Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile Denizlispor’un planları ortaya çıktı. Üç kulübün de Brezilyalı savunmacı Naldo’yu yakın takibe aldığı belirtildi.
Her koşulda Türkiye’de forma giyecek
Beşiktaş ile Naldo’nun transfer için pazarlıklara başladığı ancak futbolcunun 1.2 milyonluk maaşının siyah beyazlı kulüp tarafından yüksek bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş ile yaşanan anlaşmazlık sonrasında Başakşehir ile Denizlispor’un görüşmelerinin devam ettiği belirtiliyor.
Son Güncelleme: 06.09.2020 22:26