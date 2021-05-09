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Süper Ligde takmımların şampiyonluk ihtimalleri neler? Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray kim nasıl şampiyon olur? 3 Büyüklerin şampiyonluk hesapları

Süper Lig’de finale az zaman kalmasıyla heyecan artıyor. 3 büyüklerin yer aldığı şampiyonluk mücadelesinde son durum herkesi son maçlarda ki skorlara sürüklüyor. Futbol severlerin şampiyonluk hesaplamaları başladı. İşte 3 büyüklerin arasındaki şampiyonluk ihtimal hesapları haberimizde

09 Mayıs 2021 Pazar 20:44
Süper Ligde takmımların şampiyonluk ihtimalleri neler? Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray kim nasıl şampiyon olur? 3 Büyüklerin şampiyonluk hesapları
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8 Mayıs 2021 tarihinde oynanan derbide Galatasaray’ın Beşiktaş’ı Arena’da yenmesi üzerine şampiyonluk yolunda hesaplar değişti. Fenerbahçe’nin son dakikalarda Ankaragücü’nü yenmesi de puanların yakınlığını sağladı.

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 3-1 skorla yenmesi üzerine averaj hesapları gündeme geldi. Son yıllarda takımların aynı puanda olması durumunda üçlü averajlara bakılması halinde lider belirlenirdi. Bu yılda bu skor sayesinde averaj hesaplamalı başladı.

Şampiyonluk yolunda büyüklerin adının yer aldığı bu liste ilk üç sıralama şu şekilde;

  1. Beşiktaş 81 puan
  2. Fenerbahçe 79 puan
  3. Galatasaray 78 puan

İkili averajda Beşiktaş, Fenerbahçe’ye üstün

Şampiyonluk yolunda son 2 haftaya girilmesi üzerine puanların birbirine yakın olması herkes tarafından merakla bekleniyor. 40. Haftada Beşiktaş, ezeli rakibi olan Fenerbahçe’nin 3 puan üstünde olması halinde herhangi bir eşitlik konusunda bakılacak averaj puanları hesaplandı. Beşiktaş’ın üstün olduğu görülüyor. Beşiktaş deplasman da 4-3 Fenerbahçe’yi yenerken siyah beyazlı takım kendi sahasında 1-1 beraberlik yaşamıştır. Bu nedenle ikili averajda Beşiktaş üstünlük kurmuştur.

Beşiktaş ile Galatasaray ikili averajda eşit

Lig sıralamasında lider koltuğunda oturan Beşiktaş ile Galatasaray’ın averajları dünkü derbi ile eşitlendi. Beşiktaş kendi sahasında 2-0 galibiyet alırken Galatasaray’ın sahasında 3-1 skor ile yenilgi aldı. İkili averaj da eşit olan 2 takım genel averaj da Beşiktaş’ın üstünlüğü devam etmektedir. Beşiktaş +45, Galatasaray +39 averaj puanlarına sahip. Bu averajın Galatasaray’ın lehine geçebilmesi için 6 gollük bir averaj katmak zorundadır.

2 hafta sonunda ihtimali düşük olsa da üçlü averaja durum kalırsan en sonda Fenerbahçe ve ilk sıra da Beşiktaş yer almaktadır.

  1. Beşiktaş 4 maç 7 puan +1 averaj (8-7)
  2. Galatasaray 4 maç 7 puan +1 averaj (4-3)
  3. Fenerbahçe 4 maç 2 puan -2 averaj (4-6)

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre üçlü averaj hesaplamaları şu şekilde;

  • Final yolunda eşit olan 3 takım arasında oynanan maçların sonuçlarına göre hesaplamalar yapılır.
  • Lig sıralamasında takımlar arası puan üstünlüğüne bakılır.
  • Bu sıralamada herhangi bir puan eşitliği varsa öncelik olarak gol averajlarına bakılır.
  • Bakılan gol averajlarında eşitlik söz konusu ise fazla gol atan takıma bakılır.
  • Bu olasılıkların hepsinde atılan ve yenilen gol sayılarında da eşitlik varsa puan cetvelinde yer alan averaja bakılır.
  • Her ihtimal değerlendirilmesini halinde eşitlik bozulmuyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
  • Bütün hesaplamalar doğrultusunda üstün gelen takım yok ise TFF tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda takımlar arasından maç yapılmasına karar verilir. Bu müsabakalar sonucunda kazanan belirlenir.



Son Güncelleme: 09.05.2021 20:44
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