İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, şampiyonluk iddiasında fark attı

Süper Lig 39’uncu hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik oldu. Beşiktaş favori olarak gösterildi. Önemli Galatasaray derbisinin öncesinde lider Beşiktaş'ın yeni oranı 1.05 şeklinde belirlendi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:24
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, şampiyonluk iddiasında fark attı
Takip Et:

Süper Lig 39’uncu hafta mücadeleleri sona erdi. Maçların ardından İddia risk yönetimi oranlarında değişiklik yaşandı. 5 puan fark ile zirvede bulunan Beşiktaş'ın oranı 1.05'e kadar geriledi.

Fenerbahçe'nin oranı 6.00, Galatasaray'ın oranıysa ise 12.00 şeklinde açıklandı.

Ligi "İlk iki de bitirir?" seçeneğindeyse, Fenerbahçe'nin oranı 1.30, Galatasaray'ın oranıysa 2.40 oldu.

İddia şampiyonluk oranları

- Beşiktaş: 1.05

- Fenerbahçe: 6.00

- Galatasaray: 12.00

İddaa şampiyonluk oranları (geçen hafta)

- Beşiktaş: 1.10

- Fenerbahçe: 5.50

- Galatasaray: 9.00

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 06:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ŞampiyonlukOranBeşiktaşGalatasarayFenerbahçeIddia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Aboubakar son durumu ne? Galatasaray maçında Aboubakar oynayacak mı?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Ricardo Gomes Fenerbahçe maçında neden oyuna girmedi?
Serdar Aziz Instagram hesabındaki fotoğrafları neden sildi?
Serdar Aziz Instagram hesabındaki fotoğrafları neden sildi?
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımlı?
Hüseyin Göçek kimdir? Hüseyin Göçek hangi takımlı?
Anadolu Efes - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?

Popüler Haberler

Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Zuhal Topal'la Sofrada 4 Mayıs Salı puan durumu!
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2021
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hes kodu ve çıktısı nasıl alınır? 2021 HES kodu alma işlemleri
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
Engelli hakları nelerdir? 2021 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2021 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Friends özel yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Friends reunion yayın tarihi
Yeşilçam dizisi yeni sezon olacak mı? Yeşilçam 2. sezon ne zaman çıkacak?
TV 8 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
1 Mayısıs İşçi Bayramı mesajları
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Malta'da asgari ücret ne kadardır? Malta yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.