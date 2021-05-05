Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, şampiyonluk iddiasında fark attı

Süper Lig 39’uncu hafta mücadeleleri sona erdi. Maçların ardından İddia risk yönetimi oranlarında değişiklik yaşandı. 5 puan fark ile zirvede bulunan Beşiktaş'ın oranı 1.05'e kadar geriledi.

Fenerbahçe'nin oranı 6.00, Galatasaray'ın oranıysa ise 12.00 şeklinde açıklandı.

Ligi "İlk iki de bitirir?" seçeneğindeyse, Fenerbahçe'nin oranı 1.30, Galatasaray'ın oranıysa 2.40 oldu.

İddia şampiyonluk oranları

- Beşiktaş: 1.05

- Fenerbahçe: 6.00

- Galatasaray: 12.00

İddaa şampiyonluk oranları (geçen hafta)

- Beşiktaş: 1.10

- Fenerbahçe: 5.50

- Galatasaray: 9.00