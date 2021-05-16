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Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray

Süper Lig de final maçı 15 Mayıs akşamı oynandı. Averaj ile şampiyon olan takım Beşiktaş oldu. Şampiyonluğa en yakında bir diğer takım ise Galatasaray’dı. 20-21 sezonunda atılan penaltıların ilk sırasında Galatasaray yer aldı. 176 kez penaltı kullanılan Lig’de lider Galatasaray oldu. Konu hakkında detaylar haberimizde

16 Mayıs 2021 Pazar 16:27
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
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Bir sezon boyunda 420 karşılaşmayanın gerçekleşmesi ile 176 kere penaltı noktası işaret edildi. Atılan bu penaltı vuruşlarından 142’sini fileleri havalandırdı. Lig de en çok penaltı kullanan Galatasaray lider sayıldı. Lehine verilen penaltı kararları ise 16’dır. Bu atılan penaltılardan sadece birisini kaleci kurtarabildi.

Penaltı vuruşları ile Galatasaray’ı 12 kez penaltı ile Fenerbahçe takip etmekte. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep lehine ise 11 penaltı kullanımına karar verildi.

HES Kablo Kayserispor lehine üç penaltı kararı

Lig boyunca en az penaltı kullanan takım ise Kayserispor oldu. 3 kez penaltı noktası gösterilen takım bunlardan 2 tanesini gole çevirebildi. Aynı zamanda aleyhine verilen penaltı kararları ise 11 ke gerçekleşti.

Süper Lig 2020-21 sezonunda oynan müsabakalarda aleyhine en çok penaltı verilen takım ise Göztepe oldu. İzmir takımı olan Göztepe’ye hakemler tarafından 13 kez penaltı noktası gösterildi. Bu sırayı takip eden diğer takım da Erzurumspor ve Kayserispor oldu.

Penaltı istatistikleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonundaki penaltı istatistikleri şöyle:

Takımlar 

                 

Lehine Gol Kaçan Aleyhine

Atakaş Hatayspor        9        9      0          6

Aytemiz Alanyaspor     9        8      1         5

Beşiktaş                     11        9      2           9

BBErzurumspor           6        5      1         11

Çaykur Rizespor        11      10      1          7

Sivasspor                    9        5       4           6

Fatih Karagümrük      11       8       3         9

Fenerbahçe               12       9       3           9

F.T. Antalyaspor          5        5       0         7

Galatasaray              16       15      1            8

Gaziantep                 11       11      0            7

Gençlerbirliği             6         5      1             9

Göztepe                    5        4         1          13

HY Malatyaspor       10       9         1           7

HK Kayserispor         3        2         1          11

İH Konyaspor            8        6         2            6

Kasımpaşa               7        4          3            9

M Başakşehir           9        4          5           10

MKE Ankaragücü     9        8          1             8

Trabzonspor             4        3           1            9

Y Denizlispor            5        3          2             10

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
PenaltıLiderGalatasaray
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