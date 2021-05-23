Süper Lig’de İzmir takımı sayısı ikiye çıkıyor

Süper Lig’in başladığı 1959 yılından bu yana toplamda 6 İzmir ekibi, Türkiye’nin en üst liginde yer aldı. Son olarak Göztepe, 2017-2018 sezonu finalinde Erzurumspor’u penaltılar sonucunda yenerek Süper Lig’de yer alan tek İzmir ekibi oldu.

Ankara 0, İzmir 2 oldu

Bu sezon iseveligde 5. Ve 6. sırayı alarak’lara kalmayı başarmıştı. Altay yarı finalde İstanbulspor’u, Altınordu ise Samsunspor’u eleyerek finale yükselmişti. Böylece 2002-2003 futbol sezonundan bu yana ilk kez iki İzmir takımının Spor Toto Süper Lig’de boy göstermesi kesinleşmiş oldu.

Süper Lig’de 18 yıl sonra iki İzmir takımı mücadele edecekken, 31 yıl sonra ise başkent Ankara’dan hiçbir takım yer almayacak. Bu sezon Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Ankaragücü küme düşmüştü.

Altay ile Altınordu’nun karşı karşıya geleceği TFF 1.Lig Play-Off finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve nerede olacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.