Süper Lig’de İzmir takımı sayısı ikiye çıkıyor

Süper Lig’in başladığı 1959 yılından bu yana toplamda 6 İzmir ekibi, Türkiye’nin en üst liginde yer aldı. Son olarak Göztepe, 2017-2018 sezonu finalinde Erzurumspor’u penaltılar sonucunda yenerek Süper Lig’de yer alan tek İzmir ekibi oldu.
Ankara 0, İzmir 2 oldu
Süper Lig’de 18 yıl sonra iki İzmir takımı mücadele edecekken, 31 yıl sonra ise başkent Ankara’dan hiçbir takım yer almayacak. Bu sezon Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Ankaragücü küme düşmüştü.
Altay ile Altınordu’nun karşı karşıya geleceği TFF 1.Lig Play-Off finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve nerede olacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.
Son Güncelleme: 23.05.2021 18:01