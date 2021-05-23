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Süper Lig’de İzmir takımı sayısı ikiye çıkıyor

TFF 1.Lig yarı finalinde Altınordu ve Altay, rakiplerini saf dışı bırakarak Play-Off finaline yükselmişti. Bu durum 18 yıllık bir aranın ardından Süper Lig’de iki İzmir temsilcisinin olacağı anlamına geliyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:01
Süper Lig’de İzmir takımı sayısı ikiye çıkıyor
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Süper Lig’in başladığı 1959 yılından bu yana toplamda 6 İzmir ekibi, Türkiye’nin en üst liginde yer aldı. Son olarak Göztepe, 2017-2018 sezonu finalinde Erzurumspor’u penaltılar sonucunda yenerek Süper Lig’de yer alan tek İzmir ekibi oldu.

Bu sezon ise Altay ve Altınordu ligde 5. Ve 6. sırayı alarak Play-Off’lara kalmayı başarmıştı. Altay yarı finalde İstanbulspor’u, Altınordu ise Samsunspor’u eleyerek finale yükselmişti. Böylece 2002-2003 futbol sezonundan bu yana ilk kez iki İzmir takımının Spor Toto Süper Lig’de boy göstermesi kesinleşmiş oldu.

Ankara 0, İzmir 2 oldu

Süper Lig’de 18 yıl sonra iki İzmir takımı mücadele edecekken, 31 yıl sonra ise başkent Ankara’dan hiçbir takım yer almayacak. Bu sezon Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Ankaragücü küme düşmüştü.

Altay ile Altınordu’nun karşı karşıya geleceği TFF 1.Lig Play-Off finali, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve nerede olacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
AltayAltınorduSüper LigPlay-off
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