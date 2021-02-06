Süper Ligde hangi hakem hangi takımı tutuyor? Görev yapan ve meslekten ayrılan hakemlerin tutuğu takımlar

Galatasaray’ı tutan 8 hakem
- Ali Palabıyık
- Abdulkadir Bitigen
- Halil Umut Meler
- Hüseyin Göçek
- Arda Kardeşler
- Mustafa Öğretmenoğlu
- Serkan Tokat
- Ümit Öztürk
Fenerbahçe’yi tutan 7 hakem
- Cüneyt Çakır
- Ali Şansalan
- Bahattin Şimşek
- Halis Özkahya
- Bülent Yıldırım
- Koray Gencerler
- Serkan Çınar
Beşiktaş’ı tutan 5 hakem
- Alper Ulusoy
- Fırat Aydınus
- Mete Kalkavan
- Suat Arslanboğa
- Volkan Bayarslan
Hakemliği bırakanlar
- Bünyamin Gezer – GS
- Yunus Yıldırım – FB
- Kuddusi Müftüoğlu – GS
- Hakan Özkan – FB
- Mustafa Kamil Abitoğlu – FB
- Deniz Çoban – GS
- Selçuk Dereli – GS
- İlker Meral – FB
- Gökhan Güneşer – GS
- Abdullah Yılmaz – TS
- Aytekin Durmaz – BJK
- Barış Şimşek – TS
- Taner Gizlenci - GS
Son Güncelleme: 06.02.2021 01:28