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Süper Ligde hangi hakem hangi takımı tutuyor? Görev yapan ve meslekten ayrılan hakemlerin tutuğu takımlar

Süper Lig’de Cemil Usta sezonu halen sürüyor. Peki Süper Lig hakemleri hangi takımları tutuyorlar. İşte cevabı…

06 Şubat 2021 Cumartesi 01:28
Süper Ligde hangi hakem hangi takımı tutuyor? Görev yapan ve meslekten ayrılan hakemlerin tutuğu takımlar
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Galatasaray’ı tutan 8 hakem

  • Ali Palabıyık
  • Abdulkadir Bitigen
  • Halil Umut Meler
  • Hüseyin Göçek
  • Arda Kardeşler
  • Mustafa Öğretmenoğlu
  • Serkan Tokat
  • Ümit Öztürk

Fenerbahçe’yi tutan 7 hakem

  • Cüneyt Çakır
  • Ali Şansalan
  • Bahattin Şimşek
  • Halis Özkahya
  • Bülent Yıldırım
  • Koray Gencerler
  • Serkan Çınar

Beşiktaş’ı tutan 5 hakem              

  • Alper Ulusoy
  • Fırat Aydınus
  • Mete Kalkavan
  • Suat Arslanboğa
  • Volkan Bayarslan

Hakemliği bırakanlar

  • Bünyamin Gezer – GS
  • Yunus Yıldırım – FB
  • Kuddusi Müftüoğlu – GS
  • Hakan Özkan – FB
  • Mustafa Kamil Abitoğlu – FB
  • Deniz Çoban – GS
  • Selçuk Dereli – GS
  • İlker Meral – FB
  • Gökhan Güneşer – GS
  • Abdullah Yılmaz – TS
  • Aytekin Durmaz – BJK
  • Barış Şimşek – TS
  • Taner Gizlenci - GS


Son Güncelleme: 06.02.2021 01:28
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Anahtar Kelimeler:
SüperLigHakemTakımTutuyor
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