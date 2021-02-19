Süper lig'de bu hafta kim kimle maç yapıyor? Süper Lig'de 26. hafta programı

Süper Lig’de heyecan 26.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbol severler 26.hafta maç takvimini merak ediyor.

26.haftanın açılış maçında Trabzonspor Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Maça koronavirüs vakaları nedeniyle çok sayıda eksikle çıkacak olan Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirmek isterken, Başakşehir ise kötü gidişata dur demek istiyor.

Haftanın bir diğer önemli maçı ise Alanyaspor ile lider Galatasaray arasında oynanacak. Kupada Galatasaray’ı eleyen Alanyaspor ligde de rakibini yenmek istiyor. Sarı kırmızılı ekip ise hafta içi alınan yenilginin rövanşını bu maçla almak istiyor. Zirve yarışında bir adım öne geçmek isteyen Fenerbahçe ise bu hafta sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. İzmir ekibi ise yeni teknik direktörü Ünal Karaman ile başlayan çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise bu haftayı BAY geçiyor.

Süper 26.hafta maç takvimi

19 Şubat Cuma

Başakşehir FK-Trabzonspor 19:00

20 Şubat Cumartesi

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük 13:30

Denizlispor-Gençlerbirliği 16:00

Yeni Malatyaspor-Konyaspor 16:00

Alanyaspor-Galatasaray 19:00

21 Şubat Pazar

BB Erzurumspor-Hatayspor 13:30

Sivasspor-Kayserispor 16:00

Gaziantep FK-Antalyaspor 16:00

Fenerbahçe-Göztepe 19:00

22 Şubat Pazartesi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor 19:00