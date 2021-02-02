Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı

Süper lig heyecanı 23.hafta ile devam edecek.Lider Fenerbahçeyi zorlu bir Hatayspor deplasmanı bekliyor.Galatasaray evinde son şampiyon başakşehir takımını ağırlayacak.Beşiktaş ise Antalya deplasmanına gidecek.Pazar akşamı Beşiktaş’ı evinde 2-1 yenen Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor’ı ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonun duyurduğu 23.hafta maçları şöyle;
02.02.2021-Salı
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe – 16.00
Çaykur Rizespor – Kasımpaşa – 19.00
Galatasaray – Medipol Başakşehir - 19.00
03.02.2021 - Çarşamba
Hes Kablo Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor – 16.00
Fatih Karagümrük – Gaziantep FK- 16.00
İttifak Holdihg Konyaspor – Gençlerbirliği – 19.00
Fraport TAV Antalyaspor – Beşiktaş – 19.00
04.02.2021 – Perşembe
Göztepe- Yeni Malatyaspor – 16.00
Trabzonspor – Yukatel Denizlispor- 19.00