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Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı

Tff Süper Lig'de 23.hafta heyecanı yaşanıyor.Birbirinden zorlu maçların hangi gün ve saat oynanacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 23:06
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
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Süper lig heyecanı 23.hafta ile devam edecek.Lider Fenerbahçeyi zorlu bir Hatayspor deplasmanı bekliyor.Galatasaray evinde son şampiyon başakşehir takımını ağırlayacak.Beşiktaş ise Antalya deplasmanına gidecek.Pazar akşamı Beşiktaş’ı evinde 2-1 yenen Trabzonspor evinde Yukatel Denizlispor’ı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonun duyurduğu 23.hafta maçları şöyle;

02.02.2021-Salı

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe – 16.00

Çaykur Rizespor – Kasımpaşa – 19.00

Galatasaray – Medipol Başakşehir - 19.00

03.02.2021 - Çarşamba

Demir Grup Sivasspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor – 13.30

Hes Kablo Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor – 16.00

Fatih Karagümrük – Gaziantep FK- 16.00

İttifak Holdihg Konyaspor – Gençlerbirliği – 19.00

Fraport TAV Antalyaspor – Beşiktaş – 19.00

04.02.2021 – Perşembe

Göztepe- Yeni Malatyaspor – 16.00

Trabzonspor – Yukatel Denizlispor- 19.00



Son Güncelleme: 02.02.2021 23:06
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Anahtar Kelimeler:
23.haftaSüper LigTFF
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