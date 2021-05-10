Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?

Süper Lig'de 41.hafta heyecan dorukta devam ediyor. Nefes kesen kıyasıya mücadele takımlar arasında yaşanıyor. Bu hafta hangi takım kiminle karşılacak merak konusu oldu.

Süper Lig takipçilerinin merakla beklediği haberi siz değerli okuyucularımız için derledik. En önemli hafta girmiş bulunuyoruz, yarın oynanacak maçlar, izleyenler tarafından bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafındsn yapılan açıklamaya göre lig saati yarın 20.30'da başlayacak ve 41.haftanın maçları şunlardır:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)-Aytemiz Alanyaspor

MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)-Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor (Ülker)-Fenerbahçe

Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)-Medipol Başakşehir

Çaykur Rizespor (Kalyon)-Gaziantep

Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)-Helenex Yeni Malatyaspor

Galatasaray (Denizli Atatürk)-Yukatel Denizlispor

Fatih Karagümrük (Vodafone Park)-Beşiktaş

Göztepe (Eryaman)-Gençlerbirliği

Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)-İttifak Holding Konyaspor