Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?

Süper Lig'de 41.hafta heyecan dorukta devam ediyor. Nefes kesen kıyasıya mücadele takımlar arasında yaşanıyor. Bu hafta hangi takım kiminle karşılacak merak konusu oldu.
Süper Lig takipçilerinin merakla beklediği haberi siz değerli okuyucularımız için derledik. En önemli hafta girmiş bulunuyoruz, yarın oynanacak maçlar, izleyenler tarafından bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafındsn yapılan açıklamaya göre lig saati yarın 20.30'da başlayacak ve 41.haftanın maçları şunlardır:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)-Aytemiz Alanyaspor
MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)-Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor (Ülker)-Fenerbahçe
Çaykur Rizespor (Kalyon)-Gaziantep
Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)-Helenex Yeni Malatyaspor
Galatasaray (Denizli Atatürk)-Yukatel Denizlispor
Fatih Karagümrük (Vodafone Park)-Beşiktaş
Göztepe (Eryaman)-Gençlerbirliği
Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)-İttifak Holding Konyaspor