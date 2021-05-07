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Süper Lig'de 40. hafta maç hakemleri

Süper Lig'de 40.hafta heyecanı 8 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. Süper Lig'in 40.haftası çok önemli maçlara sahne olacak. Şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattını çok fazla ilgilendiren bu haftada,maçları yönetecek hakemler merak ediliyor. Süper Lig'de 40.haftada hangi hakem hangi maçı yönetecek? TFF, Süper Lig'in 40.haftasında oynanacak maçların hakemlerini belirledi. İşte Süper Lig'de 40.hafta maçlarının hakemleri...

07 Mayıs 2021 Cuma 16:27
Süper Lig'de 40. hafta maç hakemleri
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TFF, Süper Lig’in 40.haftasında görev yapacak hakemleri belirledi.Süper Lig’in 40.haftasında görev yapacak hakemler ;

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa – Halil Umut Meler

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir – Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep – Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor – Yaşar Kemal Uğurlu

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor – Erkan Özdamar

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği – Özgür Yankaya

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor – Arda Kardeşler

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor – Abdulkadir Bitigen

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe – Fırat Aydınus

Galatasaray-Beşiktaş – Cüneyt Çakır




Son Güncelleme: 07.05.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigSüper Lig 40.hafta HakemlerCüneyt çakırTFF
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