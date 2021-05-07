Süper Lig'de 40. hafta maç hakemleri

TFF, Süper Lig’in 40.haftasında görev yapacak hakemleri belirledi.Süper Lig’in 40.haftasında görev yapacak hakemler ;
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa – Halil Umut Meler
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir – Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep – Ümit Öztürk
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor – Erkan Özdamar
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği – Özgür Yankaya
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor – Arda Kardeşler
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor – Abdulkadir Bitigen
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe – Fırat Aydınus
Galatasaray-Beşiktaş – Cüneyt Çakır
Son Güncelleme: 07.05.2021 16:27