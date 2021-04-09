Süper Lig'de 34. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?

TFF tarafından Süper Lig’in 34.haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın önemli maçlarından olan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasını Mete Kalkavan ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig 34.hafta hakemleri
10 Nisan 2021 Cumartesi
(13.30) Atakaş Hatayspor – Göztepe: Erkan Özdamar
(16.00) Çaykur Rizespor – Trabzonspor: Cüneyt Çakır
(19.00) Galatasaray – Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık
11 Nisan 2021 Pazar
(13.30) Demir Grup Sivasspor – İH Konyaspor: Zorbay Küçük
(16.00) MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği: Serkan Tokat
(19.00) BB Erzurumspor – Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
12 Nisan 2021 Pazartesi
(16.00) Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
(19.00) Aytemiz Alanyaspor – Yukatel Denizlispor: Yasin Kol
(19.00) Fenerbahçe – Gaziantep FK: Mete Kalkavan