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Süper Lig'de 34. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig'in 34.haftasının son karşılaşmaları gerçekleşiyor. TFF'den gelen açıklamaya göre Süper Lig'de 24.hafta hakemleri kimler ve hangi maçı hangi hakem yönetecek belli oldu.

09 Nisan 2021 Cuma 17:06
Süper Lig'de 34. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?
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TFF tarafından Süper Lig’in 34.haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın önemli maçlarından olan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasını Mete Kalkavan ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig 34.hafta hakemleri

10 Nisan 2021 Cumartesi

(13.30) Atakaş Hatayspor – Göztepe: Erkan Özdamar

(16.00) Çaykur Rizespor – Trabzonspor: Cüneyt Çakır

(19.00) Galatasaray – Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan 2021 Pazar

(13.30) Demir Grup Sivasspor – İH Konyaspor: Zorbay Küçük

(16.00) Hes Kablo Kayserispor – FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

(16.00) MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği: Serkan Tokat

(19.00) BB Erzurumspor – Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan 2021 Pazartesi

(16.00) Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

(19.00) Aytemiz Alanyaspor – Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

(19.00) Fenerbahçe – Gaziantep FK: Mete Kalkavan




Son Güncelleme: 09.04.2021 17:06
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigAli PalabıyıkMete KalkavanYaşar Kemal UğurluCüneyt çakır
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