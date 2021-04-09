Süper Lig'de 34. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?

TFF tarafından Süper Lig’in 34.haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın önemli maçlarından olan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, BB Erzurumspor-Beşiktaş maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasını Mete Kalkavan ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig 34.hafta hakemleri

10 Nisan 2021 Cumartesi

(13.30) Atakaş Hatayspor – Göztepe: Erkan Özdamar

(16.00) Çaykur Rizespor – Trabzonspor: Cüneyt Çakır

(19.00) Galatasaray – Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan 2021 Pazar

(13.30) Demir Grup Sivasspor – İH Konyaspor: Zorbay Küçük

(16.00) Hes Kablo Kayserispor – FT Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

(16.00) MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği: Serkan Tokat

(19.00) BB Erzurumspor – Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan 2021 Pazartesi

(16.00) Kasımpaşa – Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

(19.00) Aytemiz Alanyaspor – Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

(19.00) Fenerbahçe – Gaziantep FK: Mete Kalkavan