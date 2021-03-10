Süper Lig'de 30. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Süper Lig 30. haftaya gelinmesi ile maçlar ve hakemleri merak edilmeye başlandı. Maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı. Sporseverler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Süper Lig, dikkat çekmeyi başarıyor. Karşı karşıya gelecek olan takımlar ve maçları yönetecek olan hakemler merak ediliyor. Maçları yönetecek olan hakemleri sizler için derledik.
CUMA
Başakşehir-Beşiktaş - Cüneyt Çakır
CUMARTESİ
Sivasspor-Fatih Karagümrük -Halil Umut Meler
Rizespor-Hatayspor -Suat Arslanboğa
Kayserispor-Galatasaray -Halis Özkahya
PAZAR
Ankaragücü-Göztepe -Hüseyin Göçek
BB. Erzurumspor-Trabzonspor -Ali Palabıyık
Gaziantep FK-Denizlispor - Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Gençlerbirliği -Abdulkadir Bitigen
PAZARTESİ
Kasımpaşa-Konyaspor -Volkan Bayarslan