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Süper Lig'de 30. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Süper Lig'de 30. haftaya gelindi. Karşılaşacak olan takımlar ve maçları hangi hakemlerin yöneteceği merak konusu oldu. Spor severlerin araştırdığı maçları yönetecek olan hakemler belirlendi. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

10 Mart 2021 Çarşamba 22:09
Süper Lig'de 30. hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?
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Süper Lig 30. haftaya gelinmesi ile maçlar ve hakemleri merak edilmeye başlandı. Maçları yönetecek hakemler araştırılmaya başlandı. Sporseverler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Süper Lig, dikkat çekmeyi başarıyor. Karşı karşıya gelecek olan takımlar ve maçları yönetecek olan hakemler merak ediliyor. Maçları yönetecek olan hakemleri sizler için derledik. 

CUMA

Başakşehir-Beşiktaş - Cüneyt Çakır

CUMARTESİ

Sivasspor-Fatih Karagümrük -Halil Umut Meler

Rizespor-Hatayspor -Suat Arslanboğa

Alanyaspor-Antalyaspor -Sarper Barış Saka

Kayserispor-Galatasaray -Halis Özkahya

PAZAR

Ankaragücü-Göztepe -Hüseyin Göçek

BB. Erzurumspor-Trabzonspor -Ali Palabıyık

Gaziantep FK-Denizlispor - Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Gençlerbirliği -Abdulkadir Bitigen

PAZARTESİ

Kasımpaşa-Konyaspor -Volkan Bayarslan



Son Güncelleme: 10.03.2021 22:09
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Süper LigHakem
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