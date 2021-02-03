Süper Lig'de 23. hafta hangi maçın hakemi kim olacak? Süper Lig 23. hafta hakemleri

Süper Lig 23.Haftasında Merkez hakem kurulundan açıklanan duyuruya göre maçları yönetecek hakemler belli oldu.
02.02.2021 Salı
Suat Arslanboğa- Hatayspor-Fenerbahçe - 16.00
Serkan Tokat-Rizespor-Kasımpaşa - 16.00
Arda Kardeşler- Galatasaray-Başakşehir - 19.00
03.02.2021 Çarşamba
Fırat Aydınus-Sivasspor-Erzurumspor - 13.30
Ali Palabıyık- Karagümrük-Gaziantep FK - 16.00
Özgür Yankaya- Konyaspor-Gençlerbirliği - 19.00
Alper Ulusoy-Antalyaspor-Beşiktaş - 19.00
04.02.2021 Perşembe
Turgut Doman-Göztepe-Malatyaspor - 16.00
Tugay Kaan Numanoğlu- Trabzonspor-Denizlispor - 19.00
Son Güncelleme: 03.02.2021 16:38