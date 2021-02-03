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Süper Lig'de 23. hafta hangi maçın hakemi kim olacak? Süper Lig 23. hafta hakemleri

TFF Süper lig'de 23.hafta düdük çalacak hakemler belli oldu.Hangi maçlara hakemlerin atandığını öğrenebilirsiniz

03 Şubat 2021 Çarşamba 16:38
Süper Lig'de 23. hafta hangi maçın hakemi kim olacak? Süper Lig 23. hafta hakemleri
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Süper Lig 23.Haftasında Merkez hakem kurulundan açıklanan duyuruya göre maçları yönetecek hakemler belli oldu.

02.02.2021 Salı

Suat Arslanboğa- Hatayspor-Fenerbahçe - 16.00

Serkan Tokat-Rizespor-Kasımpaşa - 16.00

Arda Kardeşler- Galatasaray-Başakşehir - 19.00

03.02.2021 Çarşamba

Fırat Aydınus-Sivasspor-Erzurumspor - 13.30

Atilla Karaoğlan-Kayserispor-Alanyaspor - 16.00

Ali Palabıyık- Karagümrük-Gaziantep FK - 16.00

Özgür Yankaya- Konyaspor-Gençlerbirliği - 19.00

Alper Ulusoy-Antalyaspor-Beşiktaş - 19.00

04.02.2021 Perşembe

Turgut Doman-Göztepe-Malatyaspor - 16.00

Tugay Kaan Numanoğlu- Trabzonspor-Denizlispor - 19.00



Son Güncelleme: 03.02.2021 16:38
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Hakem23.hafta
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