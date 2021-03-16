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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durum

Süper Lig'de sezonda en fazla gol atan ve asist yapan oyuncu merak ediliyor. Futbol severler Süper Lig'de 2020 - 2021 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durumu araştırmaya devam ediyor.

16 Mart 2021 Salı 01:49
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durum
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Süper Lig’de gol krallığı ve asist krallığının kime ait olduğu merak ediliyor. Futbol severler tarafından lig durumu merak edilirken aynı zamanda gol ve asist kralları da araştırılmaya başlandı.

2020 – 2021’nunda ligde en fazla gol atan oyuncu araştırmaları devam ederken aynı zamanda en fazla asist yapan oyuncu da merak ediliyor.

Süper Lig 2020 – 2021 gol krallığı

OYUNCU

TAKIM

GOL

Aaron Boupendza

Hatayspor

18

Vincent Aboubakar

Beşiktaş

15

Cyle Larin

Beşiktaş

14

Anastasios Bakasetas

Trabzonspor

12

Alexandru Maxim

Gaziantep FK

11

 

2020 – 2021 Süper Lig asist krallığı

OYUNCU

TAKIM

ASİST

Rachid Ghezzal

Beşiktaş

12

Max Gradel

Sivasspor

8

Saba Lobzhanidze

Ankaragücü

8

Halil Akbunar

Göztepe

7

Alessane Ndao

Fatih Karagümrük

6

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 01:49
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Süper Lig2020 - 2021Gol KralıAsist KralıSon Durum
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