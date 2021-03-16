Süper Lig'de 2020-2021 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışında son durum

Süper Lig’de gol krallığı ve asist krallığının kime ait olduğu merak ediliyor. Futbol severler tarafından lig durumu merak edilirken aynı zamanda gol ve asist kralları da araştırılmaya başlandı.
2020 – 2021’nunda ligde en fazla gol atan oyuncu araştırmaları devam ederken aynı zamanda en fazla asist yapan oyuncu da merak ediliyor.
Süper Lig 2020 – 2021 gol krallığı
|
OYUNCU
|
TAKIM
|
GOL
|
Aaron Boupendza
|
Hatayspor
|
18
|
Vincent Aboubakar
|
Beşiktaş
|
15
|
Cyle Larin
|
Beşiktaş
|
14
|
Anastasios Bakasetas
|
Trabzonspor
|
12
|
Alexandru Maxim
|
Gaziantep FK
|
2020 – 2021 Süper Lig asist krallığı
|
OYUNCU
|
TAKIM
|
ASİST
|
Rachid Ghezzal
|
Beşiktaş
|
12
|
Max Gradel
|
Sivasspor
|
8
|
Saba Lobzhanidze
|
Ankaragücü
|
8
|
Halil Akbunar
|
Göztepe
|
7
|
Alessane Ndao
|
Fatih Karagümrük
|
6
Son Güncelleme: 16.03.2021 01:49