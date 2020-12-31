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Süper Lig'de 15. hafta sonuçları ve Süper lig güncel puan durumu

Süper Lig heyecanı devam etmektedir. 15. haftasını tamamlayan Süper Lig, güncel puan durumu ve maç sonuçlarıyla merak edilmektedir. Haftanın liderliğini sarı kırmızı takım alırken, ikinci sırada Beşiktaş yer almaktadır. 16. haftanın programı yayınlanmıştır. Hava koşulları uygun olursa yine bir ertelenme gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 01:15
Süper Lig'de 15. hafta sonuçları ve Süper lig güncel puan durumu
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Süper Lig güncel puan tablosu

Süper Lig’de 15. Hafta tamamlandı. Haftaya Alanyaspor lider girdi. Alanyaspor, Gaziantep FK’ya karşı 3-1 yenildi. Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’ u 2-0 geçti. 15. haftada lider konumuna geldi.

15. haftadan sonra Galatasaray lider konumuna geldi. 15. Hafta artan yağışlar sebebiyle ertelendiği için Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçıyla sona erdi. Müsabaka, Antalya Stadı’nda gerçekleşti.  Atakaş Hatayspor 6-0 galip geldi.

Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşmasında GS galip geldi. Takım, puanını 29’ a yükselterek lider durumuna geldi.

Kendi sahasında Demir Grup Sivasspor’ a karşı 3-0 galip gelen Beşiktaş 28 puanla ligde ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar:

  • Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1
  • Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
  • Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
  • Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
  • Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2
  • Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
  • Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2
  • İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
  • Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0
  • Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6

Güncel puanlar:

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

Puan
  • GALATASARAY

14

9

2

3

25

10

29
  • BEŞİKTAŞ

14

9

1

4

29

19

28
  • AYTEMİZ ALANYASPOR

15

8

3

4

24

12

27
  • GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

14

7

6

1

27

16

27
  • FENERBAHÇE

14

8

2

4

27

20

26
  • ATAKAŞ HATAYSPOR

14

7

3

4

20

16

24
  • FATİH KARAGÜMRÜK

14

5

6

3

23

17

21
  • YENİ MALATYASPOR

14

5

5

4

18

17

20
  • TRABZONSPOR

15

5

5

5

16

19

20
  • İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14

5

4

5

18

14

19
  • GÖZTEPE

15

4

7

4

21

18

19
  • ÇAYKUR RİZESPOR

14

5

4

5

20

22

19
  • KASIMPAŞA

15

5

4

6

18

23

19
  • DEMİR GRUP SİVASSPOR

14

4

5

5

13

16

17
  • FRAPORT TAV ANTALYASPOR

15

4

5

6

15

24

17
  • MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

14

4

4

6

21

24

16
  • GENÇLERBİRLİĞİ

14

4

3

7

14

23

15
  • MKE ANKARAGÜCÜ

14

3

3

8

16

22

12
  • YUKATEL DENİZLİSPOR

14

3

3

8

14

24

12
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

15

3

3

9

15

28

12
  • HES KABLO KAYSERİSPOR

14

2

4

8

9

19

10

16.Hafta fikstürü

16.haftanın programı şu şekildedir:

2 Ocak Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

 

 

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 01:15
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Süper Lig15.hafta
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