Süper Lig'de 15. hafta sonuçları ve Süper lig güncel puan durumu

Süper Lig güncel puan tablosu
Süper Lig’de 15. Hafta tamamlandı. Haftaya Alanyaspor lider girdi. Alanyaspor, Gaziantep FK’ya karşı 3-1 yenildi. Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’ u 2-0 geçti. 15. haftada lider konumuna geldi.
15. haftadan sonra Galatasaray lider konumuna geldi. 15. Hafta artan yağışlar sebebiyle ertelendiği için Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçıyla sona erdi. Müsabaka, Antalya Stadı’nda gerçekleşti. Atakaş Hatayspor 6-0 galip geldi.
Trabzonspor ve Galatasaray karşılaşmasında GS galip geldi. Takım, puanını 29’ a yükselterek lider durumuna geldi.
Kendi sahasında Demir Grup Sivasspor’ a karşı 3-0 galip gelen Beşiktaş 28 puanla ligde ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar:
- Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1
- Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
- Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
- Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
- Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2
- Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
- Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2
- İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
- Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0
- Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6
Güncel puanlar:
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
Puan
|
|
14
|
9
|
2
|
3
|
25
|
10
|
29
|
|
14
|
9
|
1
|
4
|
29
|
19
|
28
|
|
15
|
8
|
3
|
4
|
24
|
12
|
27
|
|
14
|
7
|
6
|
1
|
27
|
16
|
27
|
|
14
|
8
|
2
|
4
|
27
|
20
|
26
|
|
14
|
7
|
3
|
4
|
20
|
16
|
24
|
|
14
|
5
|
6
|
3
|
23
|
17
|
21
|
|
14
|
5
|
5
|
4
|
18
|
17
|
20
|
|
15
|
5
|
5
|
5
|
16
|
19
|
20
|
|
14
|
5
|
4
|
5
|
18
|
14
|
19
|
|
15
|
4
|
7
|
|
21
|
18
|
19
|
|
14
|
5
|
4
|
5
|
20
|
22
|
19
|
|
15
|
5
|
4
|
6
|
18
|
23
|
19
|
|
14
|
4
|
5
|
5
|
13
|
16
|
17
|
|
15
|
4
|
5
|
6
|
15
|
24
|
17
|
|
14
|
4
|
4
|
6
|
21
|
24
|
16
|
|
14
|
4
|
3
|
7
|
14
|
23
|
15
|
|
14
|
3
|
3
|
8
|
16
|
22
|
12
|
|
14
|
3
|
3
|
8
|
14
|
24
|
12
|
|
15
|
3
|
3
|
9
|
15
|
28
|
12
|
|
14
|
2
|
4
|
8
|
9
|
19
|
10
16.Hafta fikstürü
16.haftanın programı şu şekildedir:
2 Ocak Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)