Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig’in 14. Haftasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarda hangi hakemlerin görev yapacağı belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Başakşehir maçını yönetecek olan hakemin Bahattin Şimşek olacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nca yapılan bildiriye göre Süper Lig’in 14. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri aşağıdaki şekilde ifade edildi.
22 Aralık Salı
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya