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Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları hangi hakemlerin yöneteceği belli oldu. Haftanın en önemli maçlarından olan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını ise deneyimli hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği açıklandı...

22 Aralık 2020 Salı 00:21
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
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Süper Lig’in 14. Haftasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarda hangi hakemlerin görev yapacağı belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Başakşehir maçını yönetecek olan hakemin Bahattin Şimşek olacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nca yapılan bildiriye göre Süper Lig’in 14. Haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri aşağıdaki şekilde ifade edildi.

22 Aralık Salı

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

 

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

 

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:21
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Anahtar Kelimeler:
TFFSüper LigFenerbahçeBaşakşehir
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