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Süper Lig'de 13. hafta maç tarihleri ve hakemleri açıklandı

Süper Lig 13.hafta da oynanacak maçların hakemleri açıklandı. 13.hafta maç tarihlerine ve yönetecek hakemlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:28
Süper Lig'de 13. hafta maç tarihleri ve hakemleri açıklandı
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Merkez Hakem Kurulu 13.hafta da yapılacak mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı. Bu hafta oynanacak karşılaşmalar ve hakemleri şu şekilde;

18 Aralık 2020 Cuma

-19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık 2020 Cumartesi

-13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor maçının hakemi Volkan Bayarslan

-16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçının hakemi Arda Kardeşler

-16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Ali Şansalan

-19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının hakemi Cüneyt Çakır

20 Aralık 2020 Pazar

-13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

-16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: maçının hakemi Suat Arslanboğa

-19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi Halil Umut Meler

21 Aralık 2020 Pazartesi

-19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Fırat Aydınus

-19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:28
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Hakem KuruluHakemGalatasarayBeşiktaşFenerbahçeTrabzonspor
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