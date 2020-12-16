Süper Lig'de 13. hafta maç tarihleri ve hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu 13.hafta da yapılacak mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı. Bu hafta oynanacak karşılaşmalar ve hakemleri şu şekilde;

18 Aralık 2020 Cuma

-19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık 2020 Cumartesi

-13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor maçının hakemi Volkan Bayarslan

-16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçının hakemi Arda Kardeşler

-16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Ali Şansalan

20 Aralık 2020 Pazar

-19.00 Gaziantep FK-maçının hakemi Cüneyt Çakır

-13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

-16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: maçının hakemi Suat Arslanboğa

-19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi Halil Umut Meler

21 Aralık 2020 Pazartesi

-19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Fırat Aydınus

-19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk