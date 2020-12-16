Süper Lig'de 13. hafta maç tarihleri ve hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu 13.hafta da yapılacak mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı. Bu hafta oynanacak karşılaşmalar ve hakemleri şu şekilde;
18 Aralık 2020 Cuma
-19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının hakemi Mustafa Öğretmenoğlu
19 Aralık 2020 Cumartesi
-13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor maçının hakemi Volkan Bayarslan
-16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçının hakemi Arda Kardeşler
-16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Ali Şansalan
20 Aralık 2020 Pazar
-13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
-16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: maçının hakemi Suat Arslanboğa
-19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakemi Halil Umut Meler
21 Aralık 2020 Pazartesi
-19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Fırat Aydınus
-19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk