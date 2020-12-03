İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta maç fikstürleri belli oldu!

Süper Lig karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. 12, 13, 14 ve 15.haftada oynanacak maçlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuru ile açıklandı. İşte Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15.haftada oynanacak olan maçlar..

03 Aralık 2020 Perşembe 02:07
Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta maç fikstürleri belli oldu!
Takip Et:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Süper Lig’in 12, 13, 14 ve 15.haftalardan oynanacak maçlar belli oldu. İşte 12, 13, 14 ve 15.haftada yapılacak olan karşılaşmalar:

12. Hafta’da Oynanacak Maçlar

11 Aralık 2020 Cuma

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor

 

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

 

13 Aralık 2020 Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

 

14 Aralık 2020 Pazartesi

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

 

13. Hafta’da Oynanan Maçlar

18 Aralık 2020 Cuma

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray

 

19 Aralık 2020 Cumartesi

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe

 

20 Aralık 2020 Pazar

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

 

21 Aralık 2020 Pazartesi

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor

 

14. Hafta’da Oynanacak Maçlar

22 Aralık 2020 Salı

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor

19.00 Galatasaray-Göztepe

 

23 Aralık 2020 Çarşamba

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

 

24 Aralık 2020 Perşembe

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

 

15. Hafta

 

26 Aralık 2020 Cumartesi

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

 

27 Aralık 2020 Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

 

28 Aralık 2020 Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SüperligFikstürMaçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA maçı öncesi Sivasspor'da büyük şok!
UEFA maçı öncesi Sivasspor'da büyük şok!
Ahmet Çakar verdi veriştirdi! Rıdvan Dilmen Kimsin lan sen!
Ahmet Çakar verdi veriştirdi! Rıdvan Dilmen Kimsin lan sen!
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü
Galatasaray Rizespor maçı hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Sokağa çıkma yasağında nereler açık ve kimlere yasak yok?
Survivor 2021 Exxen’de mi yayınlanacak? EXXEN platformu nedir?
Bugün hangi kanalda hangi dizi var? 15 Ekim 2020 Perşembe TV'de bu akşamki diziler ve 15 Ekim 2020 Perşembe kanalların TV yayın akışı
Şampiyon dizisi Gülten kimdir? Meltem Savcı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
2021 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrette tahmini rakamlar ne?
Halk süt kimlere verilir? 2020 Halk süt başvuru formu
Evde yapılabilecek 25 eğlenceli aktivite
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Survivor 2021 yeni sezon yarışmacı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.