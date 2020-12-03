Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta maç fikstürleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Süper Lig’in 12, 13, 14 ve 15.haftalardan oynanacak maçlar belli oldu. İşte 12, 13, 14 ve 15.haftada yapılacak olan karşılaşmalar:

12. Hafta’da Oynanacak Maçlar

11 Aralık 2020 Cuma

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor

12 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor

19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

13 Aralık 2020 Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

14 Aralık 2020 Pazartesi

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

13. Hafta’da Oynanan Maçlar

18 Aralık 2020 Cuma

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray

19 Aralık 2020 Cumartesi

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe

20 Aralık 2020 Pazar

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

21 Aralık 2020 Pazartesi

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor

14. Hafta’da Oynanacak Maçlar

22 Aralık 2020 Salı

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor

19.00 Galatasaray-Göztepe

23 Aralık 2020 Çarşamba

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

24 Aralık 2020 Perşembe

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş

15. Hafta

26 Aralık 2020 Cumartesi

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

27 Aralık 2020 Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

28 Aralık 2020 Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor