Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta maç fikstürleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre Süper Lig’in 12, 13, 14 ve 15.haftalardan oynanacak maçlar belli oldu. İşte 12, 13, 14 ve 15.haftada yapılacak olan karşılaşmalar:
12. Hafta’da Oynanacak Maçlar
11 Aralık 2020 Cuma
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
13 Aralık 2020 Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
14 Aralık 2020 Pazartesi
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
13. Hafta’da Oynanan Maçlar
18 Aralık 2020 Cuma
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray
19 Aralık 2020 Cumartesi
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe
20 Aralık 2020 Pazar
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
21 Aralık 2020 Pazartesi
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor
14. Hafta’da Oynanacak Maçlar
22 Aralık 2020 Salı
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Göztepe
23 Aralık 2020 Çarşamba
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
24 Aralık 2020 Perşembe
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
15. Hafta
26 Aralık 2020 Cumartesi
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
27 Aralık 2020 Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
28 Aralık 2020 Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor