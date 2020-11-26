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Süper Lig'de 10. hafta maçları ve tarihleri

Süper Lig'in 10. hafta maçları pek çok futbol tarafından merak edilirken beklenen açıklama Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı. Haftanın karşılaşmaları TFF tarafından paylaşılırken pek çok kişi haftanın maçlarını araştırmaya başladı.

26 Kasım 2020 Perşembe 18:22
Süper Lig'de 10. hafta maçları ve tarihleri
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Türkiye Süper Ligi’nin 10. Hafta müsabakaları 27 Kasım tarihinde oynanacak tek maç ile başlayacak. 10. Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını Eryaman Stadyumunda paylaşacak. Karşılaşma saat 19.30’da başlayacakken pek çok futbol sever 10. Hafta maçlarını merak etmeye başladı.

10. haftanın hiç şüphesiz en önemli maçı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi maçı oldu. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda 29 Kasım tarihinde oynanacak derbi karşılaşması 19.00’da başlayacak.

10.hafta karşılaşmaları şu şekilde;

27 Kasım Cuma

19.30 - MKE Ankaragücü – Trabzonspor (Eryaman=

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)


19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 18:22
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Anahtar Kelimeler:
TFFSüper Lig10. HaftaFikstür
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