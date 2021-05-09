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Süper Lig yükselecek takımlar hangileri?

TFF 1.Lig'de 34.hafta maçları oynanacak. TFF 1.Lig'de Süper Lig'e direkt yükselecek 2 takım, 9 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla belli olacak. Lig'de ilk 3 sırada olan Adana Demirspor,GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor aynı puanda. TFF.1Lig'den Süper Lig'e yükselecek takımlar hangisi olacak? İşte 40.hafta sonunda yükselecek takımlar...

09 Mayıs 2021 Pazar 22:02
Süper Lig yükselecek takımlar hangileri?
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TFF 1.Lig’de ilk 2 sırada yer alan takım Süper Lig’e direkt olarak yükselecek. Bu ekiplerin haricinde 3,4,5 ve 6.sırada yer alan takımlar Süper Lig’e yükselmek için mücadele edecek. Son 3 sırada yer alan takımlar da 1 alt lige düşecek.

TFF 1.Lig’de düşen takımlar Eskişehir,Ankaraspor ve Akhisarspor oldu. Süper Lig’e yükselme mücadelesi için takımlar 20.30’da karşılaşacak. Ligin ilk 3 sırasında yer alan 3 takım aynı puandadır. Adana Demirspor,GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor aynı puanda.

Yılport Samsunspor'un   Süper Lig'e direkt katılması için maçtan galibiyetle ayrılsa bile önündeki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Maçlar 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. 

TFF1.Lig’de ilk 3 sırada yer alan takımların mücadelesi şu şekilde;

Menemenspor-Adana Demirspor

Tuzlaspor- GZT Giresunspor

Adanaspor-Yılport Samsunspor

Bu maçların ardından Süper Lig’e yükselen belli olacak.




Son Güncelleme: 09.05.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
TFF 1.ligTFF 1.Lig Süper Lige Yükselen TakımlarAdana DemirsporGZT GiresunsporYılport Samsunspor
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