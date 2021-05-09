Süper Lig yükselecek takımlar hangileri?

TFF 1.Lig’de ilk 2 sırada yer alan takım Süper Lig’e direkt olarak yükselecek. Bu ekiplerin haricinde 3,4,5 ve 6.sırada yer alan takımlar Süper Lig’e yükselmek için mücadele edecek. Son 3 sırada yer alan takımlar da 1 alt lige düşecek.
TFF 1.Lig’de düşen takımlar Eskişehir,Ankaraspor ve Akhisarspor oldu. Süper Lig’e yükselme mücadelesi için takımlar 20.30’da karşılaşacak. Ligin ilk 3 sırasında yer alan 3 takım aynı puandadır. Adana Demirspor,GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor aynı puanda.
Yılport Samsunspor'un Süper Lig'e direkt katılması için maçtan galibiyetle ayrılsa bile önündeki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Maçlar 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.
Menemenspor-Adana Demirspor
Tuzlaspor- GZT Giresunspor
Adanaspor-Yılport Samsunspor
Bu maçların ardından Süper Lig’e yükselen belli olacak.