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Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?

2020-2021 sezonunu Beşiktaş’ın şampiyonluğu ile bitiren Spor Toto Süper Lig yeni sezon ne zaman başlıyor? Futbolseverler sezonun bitmesinin ardından 2021-2022 Süper Lig yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Süper Lig yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

25 Mayıs 2021 Salı 16:03
Süper Lig yeni sezon maçları ne zaman başlıyor?
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Süper Lig’de en çok merak edilen konulardan biri yeni sezonun ne zaman başlayacağı oldu. 2020-2021 sezonu çifte kupa alan Beşiktaş’ın  şampiyonluğu ile biten Spor Toto Süper Lig’in transfer dönemiyle güçlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun ardından vatandaşlar 2022 sezonunun ne zaman başlayacağını sorguluyor. TFF, heyecanla beklenen 2021-2022 Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. 

Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlıyor?

TFF’in açıkladığı tarihe göre 2021-2022 Profesyonel Futbol Liglerinin başlangıç tarihi 13 Ağustos 2021 olacak. Bitiş tarihi ise 22 Mayıs 2022 olarak gerçekleşecek.

İlk maçlar 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

2020-2021 Süper Lig puan durumu

2020-2021 sezon şampiyonu olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligine katılma hakkı kazandı. 2. Olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön elemesi hakkı kazandı. Üçüncülüğü alan Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'ne playoff turundan dahil olacak. Trabzonspor 4.sırada Lig’i tamamlarken bu yıl ilk kez yapılacak olan  UEFA Avrupa Konferans Ligi'nda Türkiye'yi temsil edecek. 5.olan Sivasspor 2. Eleme turundan UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Süper Lig’e bu yıl 4 takım veda etti. Küme düşen takımlar Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.  


Son Güncelleme: 25.05.2021 16:03
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Süper LigSpor Toto Süper Lig Ne Zaman Başlıyor2022 Süper Lig
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