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Süper Lig yayın yeni yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak?

Futbolun yayın hakkı için bu yıl yeni ihalenin olacağını bildiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dile getirdi. Bu sene korona virüs sebebi ile zarara uğradıklarını söyledi. Yüzde 30-35 seyirci kapasitesi ile maçların oynanması için Sağlık Bakanlığından izin alınacağı söz konusu.

21 Mart 2021 Pazar 23:09
Süper Lig yayın yeni yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak?
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Süper Lig yeni yayıncı kuruluş ihalesi 

 Futbol maçlarını yayınlama hakkına sahip olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu yıl yeni bir ihaleye çıkacağını, dünyanın önde gelen yayıncılarına ihaleye çıkacağını söyledi. Mart ayından itibaren seyircilerle oynamaya başlamayı umduklarını söyleyen Özdemir, salgın sırasında kulübün gelirinin%40 düştüğünü, 21 kulübün kaybını 1,2 milyar lira olarak hesapladıklarını dile getirdi.

Nihat Özdemir, ekonomik krizden sonra 5 yıl içinde bu kulüpleri birliğe getirebileceklerini umduklarını, 4-5'in yanı sıra bu kulüplerin hayatta kalmak için yöneticilerinin cebindeki parayı da kullanabileceklerini söyledi. Özdemir, büyük kulüplerin daha büyük mali sıkıntı içinde olduğunu fark ederek, gelirin yaklaşık %40 düştüğünü söyledi. Salgın nedeniyle 21 kulübün 1,2 milyar liralık zarar gördüğünü hesapladıklarını belirten Özdemir, döviz kuru artışının da bu konuda etkili olduğunu açıkladı.

Tüm kulüplerin anonim şirket haline gelmesini öngören bir mevzuatın şu anda Meclis'te beklediğini vurgulayan Özdemir, teklifte fazla borçlanmanın da başkanın sorumlu olacağını söyledi. Özdemir Belediye Başkanı, aşılama oranlarının artmasıyla birlikte Mart ayından itibaren izleyicilere maç açmayı planladıklarını, aşı zorunluluğu ararlarsa seyircilerin% 30-35'ini ağırlayabileceklerini söyledi. Bu konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan izin alacaklarını dile getirdi.



Son Güncelleme: 21.03.2021 23:09
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Anahtar Kelimeler:
TFFFutbolİhale
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