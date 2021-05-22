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Süper Lig yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak? S Sport ve Netflix ihaleye girecek mi?

Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş olurken seneye de yayın haklarının hangi kanal veya platformdan alınacağı merak konusu olmaya başladı. 2021 2022 sezonun başlamasına aylar kala Beınsports'un yeni dönemde olmaması ve ihale süresinin bitmesi nedeniyle yeni dönemde yayın ihalesi kimde kalacağı merak edilmeye başlandı. Süper Lig yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak? S Sport ve Netflix ihaleye katılacak mı?

22 Mayıs 2021 Cumartesi 22:01
Süper Lig yayın hakları ihalesi ne zaman yapılacak? S Sport ve Netflix ihaleye girecek mi?
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Yayın hakları ihale süresinin dolmasının ardından gözler yeni yapılacak yayın hakları ihalesine çevridli. Bu sene yerli ve uluslararası platformlar ihaleye girmek için şimdiden nabız yoklamaya başladı. Ünlü iş adamı Saadettin Saran'ın sahibi olduğu S Sports ve dünya devi Netflix yayın hakları ihalesine katılmak için ihale komisyonundan randevu aldılar.

Türkiye Futbol Fedarasyonu ve  Kulüpler Birliği Vakfı ihale çalışmaları sürdürürken bir yandanda ihaleye girecek olanlar nabız yoklamaya başladı.

En son gelen kulis bilgilerine göre TV8 ve Exxen'in sahibi olduğu Acun Ilıcalı'nında ihaleye girebileceği konuşuluyor. Tüm bunlar yaşanırken asıl bomba sonradan geldi. Akşam Gazetesinin haberine göre dünyaca ünlü dijital izleme platformu Netflix ihaleye katılmak için komisyondan randevu talep etti.

Netflix'in henüz ihale gireceği netleşmedi ama ön görüşmenin olumlu olması halinde Netflix'in ihaleye girebileceği konuşuluyor. Netflix'in karşısında çok güçlü rakipler olsa da elindeki kozu kullanabileceği konuşuluyor. Kim bilir, belki de Süper Lig maçlarını izlemek isteyen vatandaşlar, kendilerine bir Netflix hesabı açmak zorunda kalırlar. İhale tarihi ise henüğz netleşmiş değil. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başta olmak üzere Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç gibi isimler de yayın hakkının peşinde. Ayrıca Turkcell ve Türk Telekom ile "olumlu" geçen görüşmeler yapıldığı, D-Smart ile de görüşüleceği belirtiliyor. Yayın haklarını elinde tutan beIN Sports'un ihaleye girip girmeyeceği şimdilik bilinmiyor.


Son Güncelleme: 22.05.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yayın HaklarıS SportsNetflix
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