Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?

2021 liglerde küme düşme kaldırıldı mı?

Korona virüs salgınında 2020-2021 TFF 1.lig ve Süper lig sezonu sona erdi. TFF 1.ligde 3 takım süper ligde 4 takım küme düştü. Futbolcuların korona virüs salgınına yakalandı ve maçlarda eksik oynandı puanlarda kayıplar yaşandı. Bundan dolayı Erzurumspor, Türkiye Futbol Federasyonuna küme düşmeyi kaldırmaları için başvuru yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu küme düşmenin kaldırılıp kaldırılmayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Şu an küme düşme kuralına göre uygulanmaya devam etmektedir.

TFF başkanı Nihat Özdemir konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: ‘Ana hedefimiz süper ligde 18 takım olması. 20 takım olsa sıkışacağı görülmektedir. 1.Ligde 18 takımla olması gerektiğini düşünmekteyiz. Şu an çalışmalar devam etmektedir’ dedi.

2020-22021 sezonu süper ligde Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü, TFF 1.Lig'e düşmüştü. TFF 1.Lig'den ise Eskişehirspor, Ankaraspor ve Akhisarspor küme düşmüştü.

