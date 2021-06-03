Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; profesyonel liglerdeki takımların sayısının aşamalı olarak düşürüleceği belirtildi.

Süper Lig 2021-2022 sezonu 20 takım, 2022-2023 sezonu 19 takım, 2023-2024 sezonu da 18 takım ile oynanacak. 1. Lig’de 2021-2020, 2022-2023, 2023-2024 sezonlarının ise 19 takım ile oynanması kararı alınırken, bu sayı 2024-2025 sezonu itibari ile 18’e düşürülecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunu 20 ile 19 takımlı iki grup olacak şekilde toplamda 19 takım, 2022-2023 sezonunu 19’ar takımlı iki grup olacak şekilde toplamda 39 takım, 2023-2024 sezonu itibari ile de 18’er takımlı 2 grup olacak şekilde toplamda 36 takım ile sonlanacağını açıkladı.

3. Lig’de ise 2021-2022 sezonu 18’er takımlı iki grup ile 19 takımlı bir grup olacak şekilde üç grupta toplamda 54 takım arasında mücadele yaşanacak.