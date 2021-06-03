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Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu’na ait Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda, Süper Lig takım sayıları masaya yatırıldı. İşte o toplantıya dair detaylar…

03 Haziran 2021 Perşembe 18:33
Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; profesyonel liglerdeki takımların sayısının aşamalı olarak düşürüleceği belirtildi.

Süper Lig 2021-2022 sezonu 20 takım, 2022-2023 sezonu 19 takım, 2023-2024 sezonu da 18 takım ile oynanacak. 1. Lig’de 2021-2020, 2022-2023, 2023-2024 sezonlarının ise 19 takım ile oynanması kararı alınırken, bu sayı 2024-2025 sezonu itibari ile 18’e düşürülecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunu 20 ile 19 takımlı iki grup olacak şekilde toplamda 19 takım, 2022-2023 sezonunu 19’ar takımlı iki grup olacak şekilde toplamda 39 takım, 2023-2024 sezonu itibari ile de 18’er takımlı 2 grup olacak şekilde toplamda 36 takım ile sonlanacağını açıkladı.

3. Lig’de ise 2021-2022 sezonu 18’er takımlı iki grup ile 19 takımlı bir grup olacak şekilde üç grupta toplamda 54 takım arasında mücadele yaşanacak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 18:33
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