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Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?

Süper Lig'de sona eren sezonun ardından birçok taraftar, şampiyon Beşiktaş ile ikinci Galatasaray'ın ve sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin ne kadarlık bir gelir kazandıklarını merak etmeye başladılar. Merak edilen 'Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?' sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:21
Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?
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Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin olduğu Süper Lig’de son haftada 2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Averajla ligi Beşiktaş’ın arkasında Galatasaray ikinci olarak tamamlarken Fenerbahçe ise üçüncü olarak sezonu noktaladı.

Sona eren sezonun ardından birçok taraftar, şampiyon Beşiktaş’ın ve ligi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırada tamamlayan takımların ne kadarlık bir gelir sağladıklarını merak etmeye başladılar.

Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar para ödülü alacak?

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Beşiktaş, 415milyon TL’den fazla bir gelirin sahibi olacak. Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım primleri ile birlikte toplamda yaklaşık olarak 650milyon TL’lik gelir .

Bunun yanı sıra Süper Lig'de bu zamana kadar şampiyon olan her takıma yayın geliri olarak 3.2milyon TL veriliyor. Şampiyonlar ligine katılacak olan takımada sadece katılım bedeli olarak 40milyon Euro verilecek. Süper Ligi zirvede tamamlayan takımla ikinci olan takım arasında gelir farkıda 7.1milyon TL’dir.


Son Güncelleme: 17.05.2021 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigŞampiyonBeşiktaşGalatasarayFenerbahçeödül
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