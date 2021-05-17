Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar ödül alacak?

Kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin olduğu Süper Lig’de son haftada 2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamladı. Averajla ligi Beşiktaş’ın arkasında Galatasaray ikinci olarak tamamlarken Fenerbahçe ise üçüncü olarak sezonu noktaladı.

Süper Lig şampiyonu ve 2. 3. sıradaki takımlar ne kadar para ödülü alacak?

Sona eren sezonun ardından birçok taraftar, şampiyon Beşiktaş’ın ve ligi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sırada tamamlayan takımların ne kadarlık bir gelir sağladıklarını merak etmeye başladılar.

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Beşiktaş, 415milyon TL’den fazla bir gelirin sahibi olacak. Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım primleri ile birlikte toplamda yaklaşık olarak 650milyon TL’lik gelir .

Bunun yanı sıra Süper Lig'de bu zamana kadar şampiyon olan her takıma yayın geliri olarak 3.2milyon TL veriliyor. Şampiyonlar ligine katılacak olan takımada sadece katılım bedeli olarak 40milyon Euro verilecek. Süper Ligi zirvede tamamlayan takımla ikinci olan takım arasında gelir farkıda 7.1milyon TL’dir.