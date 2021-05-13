Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?

Süper Lig’in şampiyon takımı Cumartesi günü belli olacak. Şuan ki puan durumu ise, Galatasaray ve Beşiktaş 81 puanda iken Fenerbahçe ise 79 puanda. Peki şampiyon olan takım ne kadar gelir elde edecek? Sezonun şampiyonu maddi açıdan rahat bir nefes alacak. Şampiyonlar Lig’ine gitmeye hak kazanan takım, katılım bedeli olarak 40 milyon Euro kazanacak. Bunun yanı sıra Devler Ligi’ne alınacak takım da her galibiyetinde 2,7 milyon Euro ve her beraberliğinde ise 900 bin Euro kazanacak.

Şampiyon takım ne kadar gelir elde edecek?

Son haftanın maçları

Şampiyon olan takım Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10 milyon TL ek ödeme verilecek. Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kazanırsa 25 galibiyet ve 8 berberlik ile bu sezonda şampiyonluk primi dışında 63 milyon TL kazanacak. Bunun yanı sıra kupayı kaldıracak olan kulüp 3,2 milyon TL daha kazanacak.

Son haftanın hemen öncesinde Galatasaray ve Beşiktaş 81 puanla zirveyi paylaşırken, Beşiktaş iki gollük averajı ile ilk sırada. Fenerbahçe ise rakiplerinin gerisinde 79 puanda.

Cumartesi günü Beşiktaş, Göztepe ile deplasmana çıkacakken, Galatasaray ise Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe de kümede kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak.