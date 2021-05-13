İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?

Süper Lig'de son haftaya gelirken kıyasıya şampiyonluk yarışı futbol severlerin adeta nefesini kesiyor. Sıralamada Galatasaray ve Beşiktaş 81 puan ile zirveyi paylaşırken, Fenerbahçe 70 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Bunların yanı sıra izleyiciler şampiyon olan takımın ne kadar kazanacağını merak ediyor. Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? 1. 2. 3. takımlar ne kadar kazanacak?

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:49
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Takip Et:

Süper Lig’in şampiyon takımı Cumartesi günü belli olacak. Şuan ki puan durumu ise, Galatasaray ve Beşiktaş 81 puanda iken Fenerbahçe ise 79 puanda. Peki şampiyon olan takım ne kadar gelir elde edecek? Sezonun şampiyonu maddi açıdan rahat bir nefes alacak. Şampiyonlar Lig’ine gitmeye hak kazanan takım, katılım bedeli olarak 40 milyon Euro kazanacak. Bunun yanı sıra Devler Ligi’ne alınacak takım da her galibiyetinde 2,7 milyon Euro ve her beraberliğinde ise 900 bin Euro kazanacak.

Şampiyon takım ne kadar gelir elde edecek?

Şampiyon olan takım Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10 milyon TL ek ödeme verilecek. Beşiktaş ve Galatasaray son maçlarını kazanırsa 25 galibiyet ve 8 berberlik ile bu sezonda şampiyonluk primi dışında 63 milyon TL kazanacak. Bunun yanı sıra kupayı kaldıracak olan kulüp 3,2 milyon TL daha kazanacak.

Son haftanın maçları

Son haftanın hemen öncesinde  Galatasaray ve Beşiktaş 81 puanla zirveyi paylaşırken, Beşiktaş iki gollük averajı ile ilk sırada. Fenerbahçe ise rakiplerinin gerisinde 79 puanda.

Cumartesi günü Beşiktaş, Göztepe ile deplasmana çıkacakken, Galatasaray ise Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Fenerbahçe de kümede kalma savaşı veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak.


Son Güncelleme: 13.05.2021 16:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SüperligGalatasarayBeşiktaşFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Karagümrük Maçında Sakatlanan Adem Ljajic Hakkında Açıklama Geldi
Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri

Popüler Haberler

TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
BTC Türk hacklendi mi, kullanıcı bilgileri çalındı mı?
Beşiktaş Fatih Karagümrük şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports BJK Karagümrük tek maç nasıl satın alınır?
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?
Rüyada büyük fare görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? büyük fare görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun yer aldığı dizi ve film yapımları
Kripto paralar neden düşüyor? Coinler düşüş devam edecek mi?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Mayıs 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?
A101 bayramda açık mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.