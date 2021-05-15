Süper lig şampiyonu belli oldu

2020 2021 sezonu Türkiye Spor Toto Süper Lig şampiyon takımı belli oldu.
Şampiyon takım Beşiktaş oldu
Az önce biten maç sonuçlarına göre Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş 2020 2021 sezonu Türkiye Spor Toto Süper Lig şampiyon takımı oldu.
Bu akşam ligde oynanan diğer maçlarda ise, Galatarasay, Yeni Malatya Sporu kendi evinde 3-1 yenerken, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ise 1-1 berabere bitti.
Öte yandan Denizlispor, Ankaragücü ve BB Erzurum'un ardından ligden düşen son takım ise Gençlerbirliği oldu..
İşte ligte bu akşam oynanan diğer maçlar ve sonuçları;
*Galatasaray 3 - 1 Yeni Malatyaspor
*Göztepe 1 - 2 Beşiktaş
* Kayserispor 1 - 1 Fenerbahçe
Son Güncelleme: 15.05.2021 23:22