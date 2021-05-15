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Süper lig şampiyonu belli oldu

2020 2021 süper toto süper lig şampiyonu bu akşam oynan maçlarla belli oldu. Az önce biten maç sonuçlarına göre Beşiktaş süper ligin şampiyonu oldu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:22
Süper lig şampiyonu belli oldu
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2020 2021 sezonu Türkiye Spor Toto Süper Lig şampiyon takımı belli oldu.

Şampiyon takım Beşiktaş oldu

Az önce biten maç sonuçlarına göre Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş 2020 2021 sezonu Türkiye Spor Toto Süper Lig şampiyon takımı oldu.

Bu akşam ligde oynanan diğer maçlarda ise, Galatarasay, Yeni Malatya Sporu kendi evinde 3-1 yenerken, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ise 1-1 berabere bitti.

Öte yandan Denizlispor, Ankaragücü ve BB Erzurum'un ardından ligden düşen son takım ise Gençlerbirliği oldu..

İşte ligte bu akşam oynanan diğer maçlar ve sonuçları;

 * Trabzonspor 2 - 1 Gençlerbirliği 

 *Galatasaray 3 - 1 Yeni Malatyaspor 

  *Göztepe 1 - 2 Beşiktaş 

 * Kayserispor 1 - 1 Fenerbahçe  

 

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
Süper Ligşampiyon Takım
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