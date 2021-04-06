Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021

Spor Toto Süper Lig’de heyecan 32. hafta mücadeleleriyle devam etti. Lider Beşiktaş ve 2. sırada bulunan Galatasaray’ın puan kaybetmesi, şampiyonluk ihtimallerini alt üst etti. 3. sırada bulunan Fenerbahçe’nin ise 3 puanı alıp 2. sıraya yükselmesi, Süper Lig’de şampiyonluk kartlarını yeniden dağıttı. Bu sonuçlarla birlikte şampiyonluk oranları da bir kez daha değişti. Peki, yeni oranlar ne şekilde oldu?

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.40

Fenerbahçe: 3.60

Galatasaray: 4.75

Trabzonspor: 50.00

Alanyaspor: 1000.00

Hatayspor 1000.00