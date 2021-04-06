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Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftanın ardından şampiyonluk oranları bir kez daha değişti. Zirvede bulunan Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenildiği haftada, Fenerbahçe’nin galibiyeti, ligi yeniden alevlendirdi. Peki, Süper Lig’de yeni şampiyonluk iddaa oranları nasıl oldu? İşte detaylar...

06 Nisan 2021 Salı 16:16
Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021
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Spor Toto Süper Lig’de heyecan 32. hafta mücadeleleriyle devam etti. Lider Beşiktaş ve 2. sırada bulunan Galatasaray’ın puan kaybetmesi, şampiyonluk ihtimallerini alt üst etti. 3. sırada bulunan Fenerbahçe’nin ise 3 puanı alıp 2. sıraya yükselmesi, Süper Lig’de şampiyonluk kartlarını yeniden dağıttı. Bu sonuçlarla birlikte şampiyonluk oranları da bir kez daha değişti. Peki, yeni oranlar ne şekilde oldu?

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.40

Fenerbahçe: 3.60

Galatasaray: 4.75

Trabzonspor: 50.00

Alanyaspor: 1000.00

Hatayspor 1000.00



Son Güncelleme: 06.04.2021 16:16
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigIddaaFenerbahçeGalatasarayBeşiktaş
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