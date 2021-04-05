Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )

Bugün yapılan Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasının ardından Süper Lig 32. haftayı kapattı. İşte puan durumları, maç sonuçları ve yeni haftanın maçları…
32. Hafta yapılan maçlar
3 Nisan Cumartesi
Kayserispor 1-1 Göztepe
Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Hatayspor 3-0 Galatasaray
4 Nisan Pazar
BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor
Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği
Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor
MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor
Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş
5 Nisan Pazartesi
Fenerbahçe 1-0 Denizlispor
Süper Lig 32. hafta puan durumu
Süper Lig 33. hafta yapılacak maçlar
6 Nisan Salı
Göztepe-Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük-Hatayspor
Trabzonspor-Kayserispor
7 Nisan Çarşamba
Konyaspor-MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği-BB Erzurumspor
Beşiktaş-Alanyaspor
Antalyaspor-Sivasspor
8 Nisan Perşembe
Denizlispor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Başakşehir FK
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
Son Güncelleme: 05.04.2021 22:47