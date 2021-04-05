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Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )

Süper Lig’de 32. hafta heyecanı bugün yapılan tek maçla sona erdi. Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasıyla 32. haftayı kapatan Süper Lig’de merakla beklenen güncel puan durumları, maç sonuçları ve 33. haftanın maçları haberimizde…

05 Nisan 2021 Pazartesi 22:47
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
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Bugün yapılan Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasının ardından Süper Lig 32. haftayı kapattı. İşte puan durumları, maç sonuçları ve yeni haftanın maçları…

32. Hafta yapılan maçlar

 

3 Nisan Cumartesi

Kayserispor 1-1 Göztepe

Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük

Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Hatayspor 3-0 Galatasaray

 

4 Nisan Pazar

BB Erzurumspor 1-2 Konyaspor

Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği

Başakşehir FK 3-1 Yeni Malatyaspor

MKE Ankaragücü 1-0 Antalyaspor

Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş

 

5 Nisan Pazartesi 

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

 

Süper Lig 32. hafta puan durumu 

 

 

Süper Lig 33. hafta yapılacak maçlar

 

6 Nisan Salı

Göztepe-Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük-Hatayspor

Trabzonspor-Kayserispor

 

7 Nisan Çarşamba

Konyaspor-MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği-BB Erzurumspor

Beşiktaş-Alanyaspor

Antalyaspor-Sivasspor

 

8 Nisan Perşembe

Denizlispor-Kasımpaşa

Gaziantep FK-Başakşehir FK

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe



Son Güncelleme: 05.04.2021 22:47
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