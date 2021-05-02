Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 2 Mayıs 2021 Pazar

Süper Lig'de 39. hafta puan durumu nasıl?

Süper Lig'de 39. haftaya 1 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasıyla giriş yapıldı. Ligdeki birinciliğini devam ettiren Beşiktaş kulübü, kendi sahasında Süper Lig'in bir diğer ismi olan Hataysporu’u ağırladı. Ev sahibi takım, Hatayspor'a 7-0’lık bir skorla galip geldi. Ve Beşiktaş, lig bitimine 3 hafta kala önemli bir avantaj kazandı. Süper Lig'de 39. haftanın maç sonuçları, güncel puan durumu ve haftanın fikstürünü detaylı bir şekilde haberimizde görebilirsiniz.

Süper Lig'in son haftalarına gelindikçe Süper Lig yolundaki şampiyonluk mücadelesi hızını kesmeden sürdürüyor. Ligde 39. Hafta 1 Mayıs Cumartesi günü oynanan tek maçla başladı. Süper Lig'de hem alt hem de üst sıraların yarıştığı ve durmadan yer değiştiren 39. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçlarını sıraladık.

Süper Lig 39. Hafta Maç Karşılaşmaları

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş 7-0 Hatayspor

2 MAYIS PAZAR

16.00 Konyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Antalyaspor-Göztepe

16.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor

20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray

3 Mayıs Pazartesi

16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Kayserispor

16.00 Başakşehir FK-MKE Ankaragücü

20.30 Gaziantep FK-Sivasspor

20.30 Fenerbahçe-BB Erzurumspor