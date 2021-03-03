Süper Lig puan durumu ve 28. Hafta maç fikstürü!

Süper Lig’in puan durumu futbol severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece Beşiktaş’ın Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etmesi sonrasında pek çok kişi ligin son durumunu araştırmaya başladı.
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanını tek golle geçerken Galatasaray’ın Ankaragücü ile maçının sonucu şampiyonluk yarışı için önem arz ediyor.
28. hafta fikstürü
2 Mart Salı
Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
3 Mart Çarşamba
BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük
Başakşehir FK-Konyaspor
MKE Ankaragücü-Galatasaray
Kayserispor-Çaykur Rizespor
4 Mart Perşembe
Kasımpaşa-Trabzonspor
Alanyaspor-Göztepe
Fenerbahçe-Antalyaspor
Süper Lig puan durumu
Son Güncelleme: 03.03.2021 20:48