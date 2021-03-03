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Süper Lig puan durumu ve 28. Hafta maç fikstürü!

Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında futbol severler puan durumunu araştırmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 28. hafta itibari ile puanları ve maç fikstürleri araştırılıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:48
Süper Lig puan durumu ve 28. Hafta maç fikstürü!
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Süper Lig’in puan durumu futbol severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece Beşiktaş’ın Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etmesi sonrasında pek çok kişi ligin son durumunu araştırmaya başladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanını tek golle geçerken Galatasaray’ın Ankaragücü ile maçının sonucu şampiyonluk yarışı için önem arz ediyor.

28. hafta fikstürü

2 Mart Salı

Gaziantep FK2-1Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

3 Mart Çarşamba

BB Erzurumspor-Fatih Karagümrük

Sivasspor-Hatayspor

Başakşehir FK-Konyaspor

MKE Ankaragücü-Galatasaray

Kayserispor-Çaykur Rizespor

4 Mart Perşembe

Kasımpaşa-Trabzonspor

Alanyaspor-Göztepe

Fenerbahçe-Antalyaspor

Süper Lig puan durumu



Son Güncelleme: 03.03.2021 20:48
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigFikstür28. HaftaPuan DurumuFenerbahçeBeşiktaşGalatasarayTrabzonspor
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