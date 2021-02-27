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Süper Lig puan durumu ve 27. hafta maç sonuçları ve TFF Süper Lig puan durumu ( 27 Şubat 2021 Cumartesi )

Süper Ligte yirmi yedinci hafta maçları devam ediyor. Galatasaray yeni transfer Msutafa ile galibiyeti kopardı aldı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:07
Süper Lig puan durumu ve 27. hafta maç sonuçları ve TFF Süper Lig puan durumu ( 27 Şubat 2021 Cumartesi )
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Süper Ligte yirmi yedinci hafta maçları nefesleri kesmeye devam ediyor. Şampiyonluk yarışına Trabzonspor'un da dahil olması ile birlikte maç kaybetmek adeta ateş atılmak gibi birşey.

Tepedeki takımlardan Beşiktaş ve Galatasaray haftayı kayıpsız kapatırken gözler Trabzonspor ve Fenerbagçe maçına çevrildi. Haftanın en önemli maçında ölüm kalım savaşı yaşanacak. Trabzonsppor'da geçen hafta yaşanan poziitif vakaların geri dönmesi ile birlikte eksik bulunmazken Fenerbahçe'nin gustavo gibi önemli eskiklikleri bulunuyor. Caner süpriz bir şekilde kadroya dahil edilmedi ve Caner'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı. 

Fenerbahçe açısından kaybedilecek puan ve puanlar teknik direktör Erol Bulut'un geleceğini sorgulayacak. Olası bir hoca değişikliğinde ise takımın başına kim ge.çecek henüz net değil. 

Galatasaray'ın haftayı üç puanla kapatması ile liderlik yarşını 57 puanla sürdüürüyor. Düşme hattı ise tam ateş hattı olmuş durumda. 

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 22:07
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