Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta puan cetveli

Spor Toto, Süper Lig karşılaşmasından sonra 33.hafta fiksturu güncellendi. Zorlu ve kıyasıya mücadele eden takımlarda ne gibi değişiklikler yaşandı? Sporseverler haftanın yıldızını araştırırken Beşiktaş- Alanyaspor maçında siyah beyazlılar 3-0 galibiyet ile listenin başında yer almaya devam ediyor. İkinci sırada ise Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele ederken 32.haftanın puan durumu belli oldu.





O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 21 4 6 66 31 35 67 2.FENERBAHÇE A.Ş. 31 19 5 7 55 31 24 62 3.GALATASARAY A.Ş. 31 19 4 8 61 30 31 61 4.TRABZONSPOR A.Ş. 32 16 9 7 40 31 9 57 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 14 7 11 49 34 15 49 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 31 14 7 10 51 37 14 49 7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 32 13 9 10 47 38 9 48 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 30 12 11 7 44 34 10 47 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 31 10 14 7 41 37 4 44 10.GÖZTEPE A.Ş. 32 11 10 11 46 42 4 43 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 31 10 10 11 38 37 1 40 12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 32 8 15 9 31 41 -10 39 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 31 8 11 12 36 49 -13 35 14.KASIMPAŞA A.Ş. 31 9 7 15 34 47 -13 34 15.MKE ANKARAGÜCÜ 31 9 6 16 37 50 -13 33 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31 8 9 14 35 49 -14 33 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 31 8 9 14 24 40 -16 33 18.YENİ MALATYASPOR 30 7 11 12 38 44 -6 32 19.GENÇLERBİRLİĞİ 31 8 7 16 29 53 -24 31 20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 32 6 10 16 30 52 -22 28 21.YUKATEL DENİZLİSPOR

30 6 7 17 26 51 -25 25

Ayrıca Futbol Müsabaka Talimatı'nın uyarısına göre takımlar kendi aralarında sonuçlarına göre sıralanacaklarını söylendi. Eş puana sahip takımlar kendi aralarında sonuç verecek.

