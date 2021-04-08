Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta puan cetveli

Spor Toto, Süper Lig karşılaşmasından sonra 33.hafta fiksturu güncellendi. Zorlu ve kıyasıya mücadele eden takımlarda ne gibi değişiklikler yaşandı? Sporseverler haftanın yıldızını araştırırken Beşiktaş- Alanyaspor maçında siyah beyazlılar 3-0 galibiyet ile listenin başında yer almaya devam ediyor. İkinci sırada ise Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele ederken 32.haftanın puan durumu belli oldu.
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|
P
|
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|31
|21
|4
|6
|66
|31
|35
|
67
|
2.FENERBAHÇE A.Ş.
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|24
|
62
|
3.GALATASARAY A.Ş.
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|31
|
61
|
4.TRABZONSPOR A.Ş.
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|9
|
57
|
5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|14
|7
|11
|49
|34
|15
|
49
|
6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|14
|
49
|
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|9
|
48
|
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|10
|
47
|
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|10
|14
|7
|41
|37
|4
|
44
|
10.GÖZTEPE A.Ş.
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|4
|
43
|
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|1
|
40
|
12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|32
|8
|15
|9
|31
|41
|-10
|
39
|
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|-13
|
35
|
14.KASIMPAŞA A.Ş.
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|-13
|
34
|
15.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|-13
|
33
|
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|-14
|
33
|
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|-16
|
33
|
18.YENİ MALATYASPOR
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|-6
|
32
|
19.GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|-24
|
31
|
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|-22
|
28
|
21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|-25
|
25
Ayrıca Futbol Müsabaka Talimatı'nın uyarısına göre takımlar kendi aralarında sonuçlarına göre sıralanacaklarını söylendi. Eş puana sahip takımlar kendi aralarında sonuç verecek.
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Son Güncelleme: 08.04.2021 21:40