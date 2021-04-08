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Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta puan cetveli

Süper Lig'in 33. haftasında maçların ardından sporseverler haftanın yıldızını arıyor. Kritik maçlardan sonra Süper Lig'in birinci sırasında hangi takım yer alıyor. İşte Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021 Spor Toto Süper Lig 33.hafta puan cetveli

08 Nisan 2021 Perşembe 21:40
Süper Lig puan durumu 8 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 33. hafta puan cetveli
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Spor Toto, Süper Lig karşılaşmasından sonra 33.hafta fiksturu güncellendi. Zorlu ve kıyasıya mücadele eden takımlarda ne gibi değişiklikler yaşandı? Sporseverler haftanın yıldızını araştırırken Beşiktaş- Alanyaspor maçında siyah beyazlılar 3-0 galibiyet ile listenin başında yer almaya devam ediyor. İkinci sırada ise Fenerbahçe ve Galatasaray mücadele ederken 32.haftanın puan durumu belli oldu. 

 

O G B M A Y AV

P

1.BEŞİKTAŞ A.Ş.

 31 21 4 6 66 31 35

67

2.FENERBAHÇE A.Ş.

 31 19 5 7 55 31 24

62

3.GALATASARAY A.Ş.

 31 19 4 8 61 30 31

61

4.TRABZONSPOR A.Ş.

 32 16 9 7 40 31 9

57

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

 32 14 7 11 49 34 15

49

6.ATAKAŞ HATAYSPOR

 31 14 7 10 51 37 14

49

7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

 32 13 9 10 47 38 9

48

8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

 30 12 11 7 44 34 10

47

9.DEMİR GRUP SİVASSPOR

 31 10 14 7 41 37 4

44

10.GÖZTEPE A.Ş.

 32 11 10 11 46 42 4

43

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

 31 10 10 11 38 37 1

40

12.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

 32 8 15 9 31 41 -10

39

13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

 31 8 11 12 36 49 -13

35

14.KASIMPAŞA A.Ş.

 31 9 7 15 34 47 -13

34

15.MKE ANKARAGÜCÜ

 31 9 6 16 37 50 -13

33

16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

 31 8 9 14 35 49 -14

33

17.HES KABLO KAYSERİSPOR

 31 8 9 14 24 40 -16

33

18.YENİ MALATYASPOR

 30 7 11 12 38 44 -6

32

19.GENÇLERBİRLİĞİ

 31 8 7 16 29 53 -24

31

20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

 32 6 10 16 30 52 -22

28

21.YUKATEL DENİZLİSPOR


 		 30 6 7 17 26 51 -25

25

Ayrıca Futbol Müsabaka Talimatı'nın uyarısına göre takımlar kendi aralarında sonuçlarına göre sıralanacaklarını söylendi. Eş puana sahip takımlar kendi aralarında sonuç verecek.
 

06.04.202116:00

   GÖZTEPE A.Ş.

2 - 0

 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.  

 

06.04.202116:00

   FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

1 - 0

 ATAKAŞ HATAYSPOR  

 

06.04.202119:00

   TRABZONSPOR A.Ş.

1 - 1

 HES KABLO KAYSERİSPOR  

 

07.04.202116:00

   GENÇLERBİRLİĞİ

1 - 1

 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR  

 

07.04.202116:00

   İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

1 - 1

 MKE ANKARAGÜCÜ  

 

07.04.202119:00

   FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

2 - 4

 DEMİR GRUP SİVASSPOR  

 

07.04.202119:00

   BEŞİKTAŞ A.Ş.

3 - 0

 AYTEMİZ ALANYASPOR  

 

08.04.202116:00

   YUKATEL DENİZLİSPOR

-

 KASIMPAŞA A.Ş.  

 

08.04.202116:00

   GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

-

 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK  

 

08.04.202119:00

   YENİ MALATYASPOR

-

 FENERBAHÇE A.Ş.

 


Son Güncelleme: 08.04.2021 21:40
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 33.haftaPuan Durumu8 Nisan
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