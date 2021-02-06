Süper Lig puan durumu - 24. Hafta maçları sonrası hangi takım lider oldu?

Süper Lig 24. hafta maç sonuçları, 25. hafta gerçekleşecek olan maçlar, TFF 1. Lig 20. hafta maçları ve TFF 2. Lig 22. hafta maçları merak edilmektedir. TFF 3. Lig maçları da bu hafta içi gerçekleşecektir.

Süper Lig

24. haftanın karşılaşmaları Cumartesi günü saat 13:30’ da oynanan Kasımpaşa’nın Hatayspor’ a 4-1 yenildiği maç ile başlamıştır. Saat 16:00 olduğunda Alanyaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşması oldu. Alanyaspor 2-1 galibiyet elde etti. Aynı saatte Başakşehir Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup olmuştur. Saatler 19’u gösterdiğinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması gerçekleşti. 1-0 sonuçlanan maçın galibi Galatasaray.

7 Şubat tarihinde 4 maç olacaktır. Bu maçlar:

13:30 - B.B. Erzurumspor – Kayserispor

16:00 – Ankaragücü – Sivasspor

16:00 – Denizlispor – Antalyaspor

19:00 – Beşiktaş – Konyaspor

8 Şubat tarihinde olacak maçlar:

16:00 – Gaziantep – FK-Göztepe

19:00 – Yeni Malatyaspor – Trabzonspor

Maçlar nasıl bitti?

6 Şubat Cumartesi

Kasımpaşa 1 – 4 Hatayspor

Alanyaspor 2 – 1 Çaykur Rizespor

Başakşehir 0 – 1 Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig 20. Hafta sonuçları

Fenerbahçe 0 – 1 Galatasaray

Samsunspor 3 – 1 Bandırmaspor

Tuzlaspor 2 – 0 Menemenspor

Eskişehirspor 0 – 5 Altay

İstanbulspor 2 – 3 Ümraniyespor