Süper Lig puan durumu - 24. Hafta maçları sonrası hangi takım lider oldu?

Süper Lig 24. hafta maç sonuçları, 25. hafta gerçekleşecek olan maçlar, TFF 1. Lig 20. hafta maçları ve TFF 2. Lig 22. hafta maçları merak edilmektedir. TFF 3. Lig maçları da bu hafta içi gerçekleşecektir.
Süper Lig
24. haftanın karşılaşmaları Cumartesi günü saat 13:30’ da oynanan Kasımpaşa’nın Hatayspor’ a 4-1 yenildiği maç ile başlamıştır. Saat 16:00 olduğunda Alanyaspor ve Çaykur Rizespor karşılaşması oldu. Alanyaspor 2-1 galibiyet elde etti. Aynı saatte Başakşehir Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup olmuştur. Saatler 19’u gösterdiğinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması gerçekleşti. 1-0 sonuçlanan maçın galibi Galatasaray.
7 Şubat tarihinde 4 maç olacaktır. Bu maçlar:
- 13:30 - B.B. Erzurumspor – Kayserispor
- 16:00 – Ankaragücü – Sivasspor
- 16:00 – Denizlispor – Antalyaspor
- 19:00 – Beşiktaş – Konyaspor
8 Şubat tarihinde olacak maçlar:
- 16:00 – Gaziantep – FK-Göztepe
- 19:00 – Yeni Malatyaspor – Trabzonspor
Maçlar nasıl bitti?
6 Şubat Cumartesi
Kasımpaşa 1 – 4 Hatayspor
Alanyaspor 2 – 1 Çaykur Rizespor
Başakşehir 0 – 1 Fatih Karagümrük
TFF 1. Lig 20. Hafta sonuçları
Samsunspor 3 – 1 Bandırmaspor
Tuzlaspor 2 – 0 Menemenspor
Eskişehirspor 0 – 5 Altay
İstanbulspor 2 – 3 Ümraniyespor